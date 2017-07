ŚRODKI WYCHOWAWCZE DLA SPRAWCZYŃ PODPALENIA JEŻA

Znamy już środki wychowawcze, jakie zastosował wobec dwóch gimnazjalistek sąd dla nieletnich. Po godzinie 9 zakończyło się posiedzenie sądu dla nieletnich w ich sprawie.

Dziś o godzinie 9 przy drzwiach zamkniętych odbyło się posiedzenie sądu dla nieletnich w sprawie dwóch nieletnich, które 13 czerwca ze szczególnym okrucieństwem podpaliły jeża. W posiedzeniu poza organizacją Ekostraż, obecna była również organizacja Viva. Jednak przebieg posiedzenia ze względu na dobro małoletnich zostało utajnione. Kilkadziesiąt minut temu sąd wydał postawienie w ich sprawie.

- W wyniku postępowania, sąd ustalił, że doszło do czynu, jakim jest znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad jeżem. Na mocy postanowienia wobec obu gimnazjalistek sąd zastosował środki wychowawcze – poinformowała nas Anna Chrobot, reprezentująca przed sądem z ramienia stowarzyszenia Ekostraż prawa podpalonego jeża.

W ramach zasądzonych środków wychowawczych obie gimnazjalistki zobowiązane są do wykonywania prac społecznych na rzecz Stowarzyszenia Ekostraż w wymiarze 15 godzin miesięcznie przez okres trzech miesięcy, a także do uczestniczenia w treningu zastępowania agresji i empatii do zwierząt przeprowadzonego w lokalnej poradni. Zostaną również objęte dozorem kuratora

Działały ze szczególnym okrucieństwem

Jak mówi Anna Chrobot - sąd ustalił, że dziewczyny działały ze szczególnym okrucieństwem i powinny ponieść środki wychowawcze. Praca na rzecz stowarzyszenia Ekostraż, a co za tym idzie kontakt z jeżami, obserwacja, jak wiele wysiłku i czasu wymaga opieka nad nimi, powinna spełnić swoją rolę.

Zapytana o to, czy treść postawienia jest dla organizacji satysfakcjonująca, nie kryje, że na takie postanowienie sądu organizacja liczyła.

- Jest to maksymalny wymiar środków, jakie sąd mógł wobec dziewcząt zastosować. Tym bardziej, że po raz pierwszy dopuściły się takiego czynu – wyjaśnia adwokat organizacji.

(isz), Fot. mpr