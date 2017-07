HMT II BIEG O SKARB ŚREDZKI – ZAPISY RUSZYŁY!

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w HMT II Biegu o Skarb Średzki, który odbędzie się 1 października 2017 r. o godz. 13:00 na dystansie 10 km ulicami miasta w kategorii Open.

Zapisy już ruszyły, ilość miejsc: 350. Poniżej znajduje się link do zapisów, nr konta bankowego do wpłacenia wpisowego, regulamin, oświadczenie opiekuna osoby niepełnoletniej, mapa biegu oraz opis trasy biegu. Zachęcamy do zapisów i wcześniejszych opłat wpisowych, ze względu na konieczność przygotowania koszulek dla osób biorących udział.

Dystans: 10 km

Link do zapisów: http://www.pulsarsport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=817

Dane do wpłaty:

Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.

Ul. Winogronowa 34

55-300 Środa Śląska

Nr konta: 23 9589 0003 0000 2671 2000 0010

W tytule przelewu należy podać „HMT II Bieg o Skarb Średzki, Imię i Nazwisko zawodnika”

Po szczegóły zapraszamy na stronę http://osirsrodaslaska.pl/ lub http://sredzkiparkwodny.pl/

(osir) fot. isz



ZOBACZ TEŻ ZAPIS NASZEJ TRANSMISJI NA ŻYWO Z UBIEGŁOROCZNEGO BIEGU: