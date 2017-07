NOWY REKORD W ŚREDZKIM PARKU WODNYM

Podczas zawodów pływackich w ramach projektu „Lato na Sportowo z OSIR-em” w Średzkim Parku Wodnym padł nowy rekord w konkurencji przepłynięcia pod lustrem wody jak najdalej.

Nowym rekordzistą został zawodnik MLKS Polonia Środa Śl., Jakub Zenka z wynikiem 60m, drugie miejsce zajęła Iga Kucypera z wynikiem 41m, trzecie miejsce zajął Zbigniew Fedyszkowski z wynikiem 39m. Wszyscy zawodnicy otrzymali nagrody oraz dyplomy przygotowane przez organizatorów.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom i dziękujemy kibicom.

Już teraz zapraszamy do udziału w kolejnych zawodach, które odbędą się 10 lipca 2017r. o godzinie 17:30. Tym razem przepłynięcie 25 m oraz 50 m stylem dowolnym na czas. Szczegółowe informacje na plakacie zamieszczonym na stronie www.osirsrodaslaska.pl. Do zobaczenia!



Poniżej link do zdjęć z zawodów. Życzymy miłego oglądania.

Ze sportowym pozdrowieniem

OSiR Środa Śląska

GALERIA ZDJĘĆ: http://www.sredzkiparkwodny.pl/index.php?id=galeria&ktora=158