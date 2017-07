PILNIE POTRZEBNA POMOC. POMOŻECIE?

Rodzina byłego mieszkańca Malczyc prosi o pomoc. Mężczyzna nagle zmarł w Grecji. Rodzina za pomocą portalu zrzutka.pl zbiera fundusze na sprowadzenie bliskiego do kraju.

Na popularnym portalu zrzuta.pl pojawił się apel rodziny zmarłego w Grecji Mariusza, byłego mieszkańca Malczyc, który od jakiegoś czasu mieszkał w Grecji. Jego najbliżsi rozpoczęli zbiórkę „Powrót Mariusza”.

- Nasz ukochany brat i wujek (pochodzący z Malczyc) zmarł nagle w Grecji. Mieszkał tam sam. Jedyną rodzinę ma w Polsce, dlatego pragniemy sprowadzić go do domu, żeby był razem z nami. Koszty przekraczają nasze możliwości, dlatego prosimy Was o pomoc i błagamy o wsparcie!!!! - apelują bliscy byłego mieszkańca Malczyc.

Jak podkreślają, jeśli zbiórka się nie powiedzie, ciało ich bliskiego zostanie pochowane w Grecji, z dala od rodzinnych Malczyc.

Zrzutka potrwa jeszcze przez 13 dni. Kwota niezbędna do przetransportowania ciała Mariusza do Polski, to kwota 30 tysięcy. W tej chwili rodzinie udało się uzbierać jedynie 420 złotych.

Informację na temat akcji i wpłaty można dokonywać za pośrednictwem strony – https://zrzutka.pl/wrkn2j.

W imieniu rodziny zmarłego i sołtys Malczyc zwracamy się o pomoc i wsparcie.

(red), Fot. screen/zrzuta.pl