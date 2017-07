SPÓŁKA XEOS Z POZWOLENIEM NA BUDOWĘ

W lipcu spółka Xeos otrzymała pozwolenie na budowę wydane przez Starostwo Powiatowe w Środzie Śl. Jak zapowiada przedstawiciel spółki, już na przełomie lipca i sierpnia rozpoczną się pierwsze prace budowlane.

Kilka dni temu spółka Xeos, planująca budowę na terenie gminy Środa Śląska zakładu serwisowania silników lotniczych otrzymała pozwolenia na budowę wydane przez Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Środzie Śląskiej.

To kolejny krok, po uzyskaniu przez firmę decyzji środowiskowej wydanej przez burmistrza Środy Śląskiej Adama Rucińskiego, na drodze do wybudowania na terenie LSSE nowoczesnego centrum serwisowania silników lotniczych.

Jak podkreśla Marta Pietranik-Pacuła, dyrektor ds. komunikacji w firmie XEOS, to długo wyczekiwana zarówno przez spółkę, jak i większość mieszkańców chwila.

- Pozwolenie na budowę wydane przez Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej to oczekiwany i zarazem ostatni element procesu formalnego, związanego z kompletowaniem dokumentacji pod budowę naszego centrum. Prace budowlane planujemy rozpocząć na przełomie lipca i sierpnia – informuje Marta Pietranik-Pacuła . - XEOS to inwestycja wyczekiwana nie tylko przez nas, ale i jak wynika z niezależnych badań opinii publicznej – również przez znakomitą większość lokalnej społeczności, która w 80% jest bardzo pozytywnie nastawiona do naszego projektu – dodaje.

Zgodnie zatem z planami inwestora już w przeciągu miesiąca rozpoczną się prace przy budowie Zakładu Serwisowania Silników Lotniczych.

Daty, liczby i terminy – to warto wiedzieć...

- grudzień 2016 – rozpoczął się proces rekrutacji,

- wrzesień 2018 roku - planowany start operacyjny zakładu, przeszkolonych do tego czasu zostanie 120 pracowników,

- grudzień 2023 – max. zatrudnionych zostanie 500 osób,

- 250 mln euro – to całkowita wartość inwestycji,

- 75mln euro - wartość bezpośrednich inwestycji w regionie,

- 15 mln euro – kwota przeznaczona na szkolenia pracowników.

(isz), Fot. W. Kalita