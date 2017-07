WOJSKO POLSKIE POSZUKUJE KANDYDATÓW DO SŁUŻBY

Wojskowa Komenda Uzupełnień we Wrocławiu prowadzi rekrutację na III turnus służby przygotowawczej na potrzeby korpusu szeregowych. Czteromiesięczne szkolenie rozpocznie się 5 września br., ale wnioski można składać już teraz.

Służba przygotowawcza umożliwia wstąpienie do Narodowych Sił Rezerwowych wraz ze wszystkimi uprawnieniami i korzyściami z tego wynikającymi i daje szansę pełnienia służby w korpusie szeregowych zawodowych.

Szkolenie w ramach służby przygotowawczej w korpusie szeregowych trwa do czterech miesięcy, a po jego odbyciu uzyskuje się prawo do posiadania stopnia wojskowego oraz tytułu żołnierza rezerwy.

Ochotnicy, którzy na co dzień pracują, dostaną zaświadczenie, na podstawie, którego mogą otrzymać w pracy bezpłatny urlop na czas pełnienia służby. Wszyscy oprócz uposażenia podstawowego, dostaną zwrot kosztów dojazdu do miejsca, gdzie będą odbywać służbę przygotowawczą, umundurowanie, bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie, a ci którzy utrzymują rodzinę, mogą starać się o zasiłek.

Służba przygotowawcza będzie odbywać się w ośrodkach szkolenia i w jednostkach wojskowych. Na ochotników czeka szkolenie podstawowe, które jest jednakowe dla wszystkich. Obejmuje teoretyczne i praktyczne zajęcia tj.: szkolenie strzeleckie, taktyczne, musztrę, zapoznanie z uzbrojeniem i wyposażeniem. Przewidziane są także szkolenia specjalistyczne, zależne od umiejętności żołnierzy.

Szkolenie w ramach służby przygotowawczej kończy się egzaminem, po którym zostaje się przeniesionym do rezerwy i otrzymuje stopień wojskowy szeregowego.

Zdany egzamin jest przepustką do NSR i zawodowej służby wojskowej.

Jeśli posiadasz polskie obywatelstwo, jesteś osobą pełnoletnią, masz uregulowany stosunek do służby wojskowej, nie byłeś/aś karany/a i posiadasz odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby, a co najważniejsze – chcesz związać swoje życie z mundurem – nie zwlekaj i złóż wniosek do służby przygotowawczej w Wojskowej Komendzie Uzupełnień (ul. Gajowicka 118, 50-984 Wrocław).

(wku/mpr)