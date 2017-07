NIETRZEŹWY SPAŁ NA PLACU ZABAW – RAPORT STRAŻY MIEJSKIEJ

W ciągu kilkunastu dni strażnicy miejscy interweniowali kilkukrotnie na akwenie w Brodnie, gdzie obowiązuje zakaz kąpieli. Składowane odpady komunalne, gniazdo szerszeni na balkonie jednego z mieszkań. To tylko kilka z wielu interwencji, jakie podjęli strażnicy.

Składował odpady na przyczepie

Pod koniec czerwca do straży miejskiej w Środzie Śląskiej wpłynęło zgłoszenie dotyczące jednego z mieszkańców Brodna, który na przyczepie składował odpady komunalne. Na miejscu strażnicy przeprowadzili rozmowę z zięciem właściciela posesji, który wskazał przyczepę wraz z odpadami.

- Składowane śmieci, w większości spakowane w workach odpady budowlane i drewniane znajdowały się na przyczepie stojącej na terenie nieruchomości – informują strażnicy miejscy. - Mężczyzna oświadczył, że zostaną odebrane przez firmę Trans-Formers – dodają.

Fakt potwierdzono z pracownikami firmy. Mężczyznę zobowiązano do dostarczenia do Komendy Straży Miejskiej w Środzie Śląskiej potwierdzenia odbioru odpadów komunalnych przez firmę.

Spał na placu zabaw

4 lipca strażnicy miejscy podjęli interwencję na placu zabaw przy placu Solnym, gdzie jak wynikało ze zgłoszenia śpi mężczyzna.

- Na miejscu zastaliśmy śpiącego mężczyznę bez stałego miejsca zamieszkania, znanego nam ze wcześniejszych interwencji – informują strażnicy miejscy. - Mężczyzna był nietrzeźwy, ale komunikatywny, bez zewnętrznych obrażeń, nie wymagał pomocy medycznej – dodają.

Nietrzeźwy został poinformowany o konieczności opuszczenia placu zabaw. Mężczyzna poprosił o przewóz na przystanek przy ulicy Wrocławskiej. Jak mówił, chciał odwiedzić narzeczoną, która leży w szpitalu we Wrocławiu.

Zakazane kąpiele w Brodnie

W ciągu kilkunastu dni straż miejska kilkukrotnie interweniowała w Brodnie. Przyczyną interwencji były młode osoby, które wbrew zakazowi, kąpały się na akwenie.

Tak też było 4 lipca po godzinie 17. Wówczas na terenie akwenu strażnicy miejscy zastali grupę około dziesięciu młodych osób przebywających na brzegu zbiornika w wieku od 14 do18 lat. Młodzież została poinformowana o zakazie kąpieli w tym miejscu.

Również dwa dni później strażnicy miejscy podjęli kolejną interwencję na akwenie. Tym razem nad brzegiem zastano dwie 12-letnie dziewczynki i dwóch 18-letnich mężczyzn. Wszyscy zostali pouczeni o zakazie kąpieli w tym miejscu zgodnie z art. 55kw.

Zalegający gruz przy gminnej działce

11 lipca z kolei około godziny 16:10 podczas patrolu strażnicy miejscy zauważyli przy działce gminnej zalegający gruz. W trakcie czynności ustalono, że gruz składuje właściciel sąsiadującej z działką posesji. Mężczyzna stwierdził, że składuje go w celu wykorzystania do prac budowlanych. Właściciela posesji zobowiązano do udania się do Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej celem uzyskania pozwolenia na składowanie gruzu przy działce gminnej. W przypadku uzyskania odmowy, mężczyzna został zobowiązany do natychmiastowego jego usunięcia.

Szerszenie na balkonie

Tego samego dnia około godziny 15 do straży miejskiej wpłynęło zgłoszenie od jednej z mieszkanek ulicy Malczyckiej w Środzie Śląskiej. Z informacji przekazanych przez kobietę wynikało, że na balkonie znajduje się gniazdo szerszeni, a owady pojawiły się trzy dni temu. O fakcie powiadomiono wydział WSL. Około godziny 18 specjalistyczna firma przy asyście strażników miejskich usunęła gniazdo z balkonu mieszkanki.

(isz), Fot. zdj. ilustracyjne