NIE BYŁO KARETKI. DO MĘŻCZYZNY WEZWANO STRAŻ POŻARNĄ

Dwa zastępy straży pożarnej zadysponowano do Krępic, do nieprzytomnego mężczyzny z podejrzeniem udaru. Powodem interwencji strażaków był brak wolnej karetki pogotowia.

To już kolejna sytuacja, w której z braku wolnego Zespołu Ratownictwa Medycznego do chorego, czy poszkodowanego wzywana jest straż pożarna. Podobnie było w sobotę, 15 lipca. Około godziny 13:45 do Stanowiska Kierowania KP PSP w Środzie Śląskiej wpłynęło zgłoszenie z prośbą o interwencję straży w Krępicach przy ulicy Parkowej, gdzie nieprzytomny mężczyzna z podejrzeniem udaru lub wylewu wymagał pomocy medycznej.

- Ponieważ nie było wolnej karetki, na miejsce zadysponowano strażaków – mówi Dariusz Domaradzki, oficer prasowy KP PSP w Środzie Śląskiej. - W chwli przybycia strażaków w budynku mieszkalnym na łóżku leżał 77-letni mężczyzna. Mężczyzna był przytomny, lecz niekomunikatywny - dodaje strażak.

Działania strażaków z JRG Środa Śląska i OSP Lutynia polegały na wsparciu psychicznym udzielonym mężczyźnie, a także na podaniu tlenu do czasu przybycia na miejsce Zespołu Ratownictwa Medycznego, a następnie na przekazaniu go przybyłemu na miejsce lekarzowi ZRM.

(red), Fot. zdj. ilustracyjne