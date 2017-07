SPRZĘT ZE ŚREDZKIEJ PEDIATRII TRAFIŁ DO WROCŁAWSKIEJ KLINIKI

Kilka dni temu na mocy porozumienia między Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, spółką PHM i wrocławską kliniką, część sprzętu z oddziału pediatrycznego średzkiego szpitala trafiła do wrocławskiej klinki.

Dwa lata temu w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy do szpitala w Środzie Śląskiej trafił sprzęt niezbędny do ratowania noworodków. W chwili, kiedy szpital nadal pozostaje zamknięty, sprzęt został przekazany do wrocławskiej Kliniki Neonatalogii we Wrocławiu przy ulicy Chałubińskiego. W tej sprawie doszło do porozumienia między WOŚP, spółką PHM i przedstawicielami wrocławskiej klinki.

- Po otrzymaniu zgody z WOŚP sprzęt podarowany szpitalowi dwa lata temu, został przekazany do kliniki we Wrocławiu, by mógł służyć noworodkom - mówi Ewelina Gałązkowska z PHM. - Przekazany sprzęt to: materac do fototerapii, bilirubinometr do mierzenia poziomu bilirubiny, a także sprzęt do przesiewowych badań słuchu i kardiomonitor noworodkowy – dodaje kobieta.

Jak podkreśla w rozmowie, sprzęt, jaki pozostał w chwili obecnej na oddziale pediatrycznym w średzkim szpitalu pozwoli na dalsze funkcjonowanie oddziału. Jak dodaje, rozmowy z podmiotami, które miałyby w budynku szpitala kontynuować działalność medyczną trwają nadal. Poza Nowym Szpitalem ze Wschowej, prowadzeniem działalności zainteresowany jest również szpital z Wołowa wpisany w ogłoszoną przez ministerstwo Sieć Szpitali, a także kilka innych podmiotów.

O dalszych losach szpitala i toczących się rozmowach będziemy na bieżąco Państwa informować.

(red), Fot. W. Kalita