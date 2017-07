PONAD 5 TYS. HA NA TERENIE GMINY ŚRODA ŚL. ZALANYCH WODĄ

Kilkadziesiąt mieszkańców Rzeczycy i okolicznych wsi wzięło udział w uroczystościach upamiętniających 20. rocznicę powodzi tysiąclecia. Dla wszystkich spotkanie było okazją do smutnych wspomnień, o tym jakże trudnym dla mieszkańców doświadczeniu.

W czwartek, 13 lipca, w Rzeczycy, w 20 rocznicę powodzi z 13 lipca 1997 roku, odbyły się uroczystości związane z upamiętnieniem tego jakże trudnego wydarzenia. Na miejsce spotkania nie bez przyczyny wyznaczono właśnie Rzeczycę, ponieważ to właśnie tutaj woda całkowicie zalała wieś, a poziom wody przez ponad trzydzieści dni utrzymywał się na wysokim poziomie. Jak mówił podczas spotkania Marek Warejko, ówczesny z-ca komendanta powiatowego straży pożarnej:

- Przez lornetki obserwowaliśmy poziom wody patrząc na okna kościoła w Rzeczycy. Linia wody była usadowiona tuż pod parapetami zewnętrznymi. Woda w tym miejscu była tak wysoko przez trzydzieści dni.

Uroczysta msza św. i okolicznościowe wystąpienia

W uroczystościach zorganizowanych z inicjatywy burmistrza Środy Śl. i przewodniczącego Rady Miejskiej w Środzie Śl. uczestniczyli przedstawiciele m.in. władz samorządowych, powiatowych, a także Witold Krochmal, szef projektu ochrony przeciwpowodziowej „Odra”.

Obchody 20 rocznicy rozpoczęły się o godzinie 15 mszą św. koncelebrowaną przez proboszcza parafii ks. Mieczysława Janczyszyna. Dalszą część spotkania przeprowadzono w świetlicy wiejskiej, gdzie uczestnicy spotkania mogli wysłuchać wspomnień związanych w tragicznym wydarzeniem, a także obejrzeć film nagrany 14 lipca, dzień po powodzi zaprezentowany przez Marię Zachary. Uwieńczeniem uroczystości było odsłonięcie przez sołtys wsi Krystynę Bartkiewicz, Marię Zachary, Witolda Krochmala i Antoniego Biszczaka (ówczesnego burmistrza Środy Śl) tablicy upamiętniającej Powódź Tysiąclecia na terenie gminy Środa Śląska.

Okres 13 lipca chciałbym zapomnieć

Takimi słowami zwrócił się do zgromadzonych na świetlicy wiejskiej ówczesny burmistrz naszego miasta, Antoni Biszczak.

- Czas 13 lipca chciałbym zapomnieć. Chcielibyśmy nie pamiętać tego okresu. To był okres podzielony na trzy etapy: przygotowania do powodzi, ewakuacja ludności i odbudowa – mówił Antoni Biszczak.

Wspomnienie trudnych czasów, poczucia zagrożenia przez mieszkańców, a przy tym wolę zapomnienia o tym, co wydarzyło się w ciągu kilku dni lipca 1997 roku powtarzało kilku mówców, opowiadających w świetlicy o swoich doświadczeniach.

- Rzeka wysoko. Ludzie mają wyznaczać patrole. Powinni patrolować wodę. W razie potrzeby alarmować (...) jest straszna ulewa – odczytał informację, jaka wpłynęła do straży pożarnej Marek Wawrejko.

Od tego momentu wydarzył się cały szereg zdarzeń o charakterze powodziowym. - Kwietno, Prężyce, Gałówek, Gałów, Janówek, Prężyce, Piotrowice, Malczyce, Miękinia, Zakrzów – to było kilkadziesiąt zdarzeń w zaledwie kilka dni. W tym czasie, w dniach 11-12 lipca, ruszają pierwsze patrole rzeki Odry na wałach i pierwsze ewakuacje ludności.

Jak podkreślał w swoim wystąpieniu Antoni Biszczak, to właśnie dzięki szybkiej reakcji, w naszym powiecie podczas powodzi nie ucierpiał żaden z mieszkańców, nie ucierpiało również żadne ze zwierząt.

To, co pojawiało się w wypowiedziach komendanta straży pożarnej, starosty średzkiego, wójta gminy Malczyce czy Marii Zachary, to ogólne poruszenie, współpraca i wspólna walka z żywiołem.

- Utkwiły mi w pamięci trzy epizody – mówił Marek Wawrejko. - Malczyce. Obrona wodociągu i studni w Malczycach. To było pospolite poruszenie. Większa część mieszkańców nosiła worki, kobiety przynosiły kawę. To była powszechna mobilizacja mieszkańców (...) woda zatrzymała się na workach. Wodociągi i studnia zostały uratowane – opowiadał komendant.

Podobne pospolite ruszenie widoczne było w każdej z miejscowości na terenie powiatu średzkiego.

13 lipca 1997 przedefiniował wszystko

Jak podkreśla Marek Warejko, dla strażaków, którzy systematycznie obserwowali rzekę, wiele razy obserwowali jej podwyższony stan i wydawało się, że o powodzi wiedzą wszystko, powódź przedefiniowała wszystko.

- Nie wyobrażaliśmy sobie takiego spustoszenia i kataklizmu na taką skalę, jaką osiągnęło. Sobie , wszystkim strażakom i wszystkim Państwu życzyłbym, żebyśmy czegoś takiego nie doświadczyli w przyszłości – zakończył komendant powiatowy straży pożarnej.

5tys. ha zalanych na terenie gminy Środa Śląska

Na terenie naszej gminy w czasie powodzi zalanych zostało blisko 5 tys. ha. Kiedy przyszły pierwsze fale na wysokości miejscowości Słup w wale powodziowym powstały dwie wyrwy brzegowe. Pierwsza długości 120 metrów i druga długości 200m. Woda przedzierała się zalewając po kolei miejscowości, m.in.:

- Rzeczyca – zalanych 750ha (zalana cała wieś),

- Zakrzów- zalanych 443ha (zalana cała wieś),

- Brodno – zalanych zostało 692ha, wieś stała się wyspą,

- Słup – zalanych 390ha,

- Kobylniki - 690ha

Straty w wyniku powodzi wyniosły 43 mln złotych.

Zniszczonych zostało 480 budynków gospodarczych, 250 budynków mieszkalnych i dziewięć budynków użyteczności publicznej.

Po powodzi odbudowano 2 wyrwy wałowe w rejonie Słupa. Wykorzystano w tym celu 66tys.m3 mas ziemnych, a także wał w okolicy Malczyc (80mb) – wykorzystano na ten cel 6tys.m3 mas ziemnych.

(isz), Fot. isz, gazeta Roland (archiwum)

