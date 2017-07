WTARGNĄŁ NA POSESJĘ I ZNISZCZYŁ MIENIE – RAPORT POLICJI

Od początku lipca policjanci z KPP w Środzie Śląskiej interweniowali ponad 350 razy. W tym czasie zatrzymano aż 40 osób na gorącym uczynku. Kradzież piły spalinowej, zdewastowanie mienia na posesji wartego ponad 3tys. zł, awanturujący się sąsiad. W jakich interwencjach brali udział policjanci?

Kierowca miał przy sobie marihuanę

2 lipca tuż po północy na terenie gminy Środa Śląska do KPP w Środzie Śląskiej wpłynęło zgłoszenie dotyczące samochodu, który wjechał do rowu.

- Podczas czynności okazało się, że kierujący samochodem marki BMW znajduje się pod wpływem alkoholu. Przeprowadzone badanie wykazało, że 33-letni kierujący ma w organizmie ponad 2,5 promila alkoholu. Ponadto podczas przeszukania funkcjonariusze ujawnili woreczek strunowy z zawartością 30 gr marihuany – informuje st. asp. Marta Stefanowska, oficer prasowy KPP w Środzie Ślaskiej.

Mężczyzna został przetransportowany do policyjnego aresztu.

Awanturował się na podwórku

Dwa dni później, czwartego lipca, około godziny 20 policjanci otrzymali wezwanie na jedno z podwórek na terenie gminy Środa Śląska, gdzie według osoby zgłaszającej jeden z z sąsiadów awanturował się.

- Mężczyzna znajdował się pod wpływem alkoholu i nie reagował na uwagi współmieszkańców. Został ukarany przez policjantów mandatem karnym – wyjaśnia oficer prasowy KPP w Środzie Śląskiej.

Małoletni kierował motorowerem

Tego samego dnia po godzinie 22. funkcjonariusze na terenie gminy Udanin zatrzymali nieletniego, który kierował motorowerem bez uprawnień. Po przeprowadzonych czynnościach 16-latek został przekazany pod opiekę rodzicom. Materiały w sprawie skierowano do sądu dla nieletnich.

Nietrzeźwy rowerzysta

Dzień później po godzinie 16 na terenie gminy Miękinia policjanci z Posterunku Policji w Miękini zatrzymali 58-letniego mężczyznę kierującego rowerem pod wpływem alkoholu.

- Przeprowadzone badanie wykazało ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie. Rower przekazano osobie wskazanej, 58-latka po czynnościach zwolniono – informuje policjantka.

Materiały związane ze sprawą przekazano do komórki ds. wykroczeń.

Nietrzeźwy zniszczył mienie warte 3 tys. zł.

W czwartek, 13 lipca, tuż przed godziną 21 policjanci interweniowali na terenie jednej z posesji w gminie Kostomłoty. O zdarzeniu poinformował właściciel posesji. Z informacji przekazanych przez mężczyznę wynikało, że na teren jego posesji wtargnął nietrzeźwy mężczyzna i zniszczył mienie wartości 3 tysięcy zł.

Sprawca zniszczeń został zatrzymany w policyjnym areszcie do czasu wytrzeźwienia.

Policyjne statystyki:

W okresie od 1 do 16 lipca na terenie powiatu średzkiego policjanci interweniowali 354 razy. W tym czasie na drogach powiatu średzkiego doszło do jednego wypadku i 38 kolizji. 40 osób zostało zatrzymanych na gorącym uczynku, ujęto również dwie osoby poszukiwane. Policjanci zatrzymali siedem osób do wytrzeźwienia i 31 nietrzeźwych kierowców.

