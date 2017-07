OKRADLI STARSZĄ PANIĄ NA PONAD 6 TYSIĘCY ZŁOTYCH

Mówili, że remontują mieszkalnie u sąsiadów i muszą sprawdzić czy nie ma problemów z wodą. W rzeczywistości byli złodziejami, którzy z mieszkania 86-letniej kobiety zabrali pieniądze oraz biżuterię o łącznej wartości 6500 zł.

- 13 lipca br. ok. godz. 16:00 dyżurny średzkiej policji odebrał zgłoszenie dot. kradzieży. Policjanci ustalili, że mieszkanka Środy Śląskiej, wpuściła do swojego mieszkania młodego mężczyznę. Twierdził on, że wykonuje prace remontowe u sąsiadów i chciał sprawdzić, czy nie ma problemów z wodą - informuje st. asp. Marta Stefanowska, oficer prasowy KPP w Środzie Śląskiej.

Zdaniem policji mężczyzna nie działał sam. Prawdopodobnie była z nim z kobietą, która wykorzystując nieuwagę starszej pani niepostrzeżenie weszła do mieszkania i z pokoju zabrała pieniądze oraz złotą biżuterię.

- Obecnie policjanci wyjaśniają wszystkie okoliczności tej sprawy - wyjaśnia M. Stefanowska.

Kolejny raz oszuści zostali wpuszczeni do mieszkania przez osobę pokrzywdzoną. Nie posłużyli się powszechnie znanymi legendami, jak: „na wnuczka”, „na policjanta” czy pracownika jakiejś instytucji. Tym razem powołali się na wykonywany u sąsiadów remont.

Policja przypomina

Średzcy policjanci przypominają, aby w miarę możliwości weryfikować usłyszane od osób obcych informacje i pochopnie nie godzić się na wykonywanie jakichkolwiek sprawdzeń, pomiarów czy też napraw w naszym domu/mieszkaniu. Lepiej dwa razy sprawdzić: zadzwonić do firmy zlecającej, spółdzielni, czy chociażby sąsiada i potwierdzić wiarygodność niespodziewanych „gości”.

Funkcjonariusze apelują o ostrożność, zasadę ograniczonego zaufania i otoczenie troską przez rodzinę i przyjaciół swoich bliskich - seniorów oraz osób samotnych z sąsiedztwa. Dzięki czujności i wiedzy o sposobach działania przestępców, osoby starsze mogą uniknąć niebezpieczeństwa ze strony oszustów.

Dlatego też rozmawiając z bliskimi, osobami starszymi, samotnie mieszkającymi należy zwrócić uwagę na wszelkie metody stosowane przez oszustów, w tym „na wnuczka”, „na policjanta”, nawiązywanie kontaktu za pośrednictwem telefonu, czy też osobiście z osobą pokrzywdzoną, działanie pojedynczo lub w grupie.

- O wszystkich próbach wyłudzenia pieniędzy natychmiast poinformujmy policję, korzystając z numeru alarmowego 997 lub 112. Nie obawiajmy się, że alarm może okazać się fałszywy. Zadbajmy wspólnie o swoje bezpieczeństwo - apeluje rzeczniczka policji.

(rol) fot. policja