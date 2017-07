DZIĘKI WSPARCIU EMERYCI ZWIEDZAJĄ POLSKĘ

Zarząd Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Środzie Śląskiej zorganizował pięciodniową wycieczkę na trasie Elbląg – Frombork – Gdańsk – Oliwa – Gdynia.

Wycieczka odbyła się w dniach 20 – 24.06. 2017 r. z udziałem pięćdziesięciu osób. Jej organizacja możliwa była dzięki dotacji z Urzędu Miejskiego w Środzie Śl. w wysokości 8000 złotych. Jadąc do miejsca pobytu tj. do Elbląga zwiedziliśmy zamek w Golubiu – Dobrzyniu, a następnego dnia zabytki Elbląga, jego starówkę, a w muzeum oglądaliśmy film o powstaniu miasta. Zwiedziliśmy katedrę, port na kanale Elbląskim, najniżej położony w Polsce punkt depresyjny.

W następnych dniach odwiedzaliśmy Frombork, między innymi Muzeum Kopernika, katedrę i odbyliśmy rejs statkiem po Zalewie Wiślanym do Krynicy Morskiej. W Gdańsku zwiedziliśmy Muzeum Solidarności, Pomnik Trzech Krzyży, bramę wjazdową do stoczni i pozostałości po byłej stoczni. Po przybyciu do Oliwy zwiedziliśmy park, katedrę wraz z miejscem pochówku Kopernika i wysłuchaliśmy koncertu organowego, który był wykonany na zabytkowych organach z 1613 r. W Gdyni zwiedzaliśmy żaglowiec „Dar Pomorza”, okręt wojenny „ORP Błyskawica” i odbyliśmy rejs katamaranem po akwenie portowym oglądając od strony morza port pasażerski łącznie z przypływającym w tym czasie największym statkiem pasażerskim świata, okręty marynarki wojennej, doki remontowe oraz całą infrastrukturę związaną z działalnością portu towarowego.

W drodze powrotnej do domu zwiedziliśmy Sanktuarium w Licheniu. Zadowoleni i zdrowi, wieczorową porą wróciliśmy do domów.

Zarząd naszego związku, w imieniu wszystkich członków, bardzo serdecznie dziękuje Urzędowi Miejskiemu za dofinansowanie wycieczki, co pozwoliło na znaczne obniżenie kosztów, a tym samym możliwość uczestnictwa emerytów w takim przedsięwzięciu.

Przewodniczący Zarządu

Leonard Rosenbeiger