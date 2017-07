TAURON POPRAWI STAN ULICY FIOŁKOWEJ W ŚRODZIE ŚL.

Kwestia stanu niektórych dróg i chodników na terenie gminy Środa Śląska wzbudza wiele zastrzeżeń wśród mieszkańców. Uwagę na stan ulicy Fiołkowej zwrócił jeden z naszych czytelników.

Tydzień temu na łamach naszego portalu prezentowaliśmy Państwu list naszego czytelnika.

- Jako mieszkaniec Środy Śląskiej chcę, zwrócić na problem dbania przez gminę o swoje drogi. Ostatnio przy ul. Fiołkowej były prowadzone prace przez firmę Tauron, która po zakończeniu swoich prac zostawiła drogę w opłakanym stanie – informował czytelnik. - Rozkopali 3/4 drogi na całej prawie długości, w między czasie przejeżdżał ciężki sprzęt, który uszkodził nawierzchnię i powstały rowy i doły. Po zakończeniu prac pracownicy pograbili wzdłuż posesji mieszkańców, a droga została w takim stanie jak na zdjęciu – mogliśmy przeczytać w liście.

Jak podkreśla mieszkaniec, po opadach deszczu droga nie nadaje się do użytku. Nie można przejechać rowerem, wyjść na drogę, czy bezpiecznie przejechać samochodem.

- Droga i tak była utwardzana tłuczniem z kieszeni mieszkańców, bo gmina nic się nie dorzuciła. Może ten artykuł otworzy oczy Burmistrzowi, że jednymi inwestycjami się chwali, a zapomina o innych, w jakich warunkach muszą funkcjonować. Przypomnę, że są wakacje, a pozbawili dzieci drogi do jazdy na rowerach!Prywatna osoba musi przywrócić drogę do stan poprzedniego po każdych pracach, a Tauron to nie ma takiego obowiązku w stosunku do gminy i mieszkańców!? - pytał w liście czytelnik.

Tauron zobowiązany od poprawy stanu drogi Fiołkowej

Jak poinformował nas Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej prace, o których mowa w liście Czytelnika, prowadzone w pasie drogi gminnej, są pracami inwestycyjnymi zleconymi przez firmę Tauron.

- Wykonawca po zakończeniu inwestycji zobowiązany jest do przywrócenia stanu poprzedniego. Gmina Środa Śląska nie odebrała jeszcze terenu prac, ponieważ jego obecny stan jest nie do zaakceptowania. Firma zobowiązała się już do wykonania poprawek – informują pracownicy wydziału.

Do sprawy wrócimy.

(isz), Fot. Czytelnik