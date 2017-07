DOTACJA NA MIEJSCA REKREACJI W GMINIE MIĘKINIA

Mamy dobrą wiadomość dla mieszkańców Brzezinki Średzkiej i Wojnowic, którzy długo oczekiwali na odnowienie miejsc rekreacji.

Place zabaw będą wkrótce jak nowe, dzięki dotacji w wysokości 30 tysięcy zł pozyskanej przez gminę Miękinia w ramach tegorocznej edycji konkursu „Odnowa Wsi Dolnośląskiej”.

- Decyzją Sejmiku Województwa Dolnośląskiego środki z Budżetu Województwa Dolnośląskiego na ten cel zostały zwiększone, dzięki czemu dofinansowaniem objęto łącznie 90 projektów z Dolnego Śląska, w tym projekt gminy Miękinia - informują pracownicy UG.

Prace będą polegały na doposażeniu istniejących placów zabaw w nowe urządzenia oraz nasadzenie drzew i krzewów. Obecnie trwa postępowanie związane z wyłonieniem wykonawcy. Z odnowionych placów zabaw będzie można korzystać już pod koniec września.

- Realizacja zadania to kolejny etap odnowy placów zabaw i miejsc rekreacji w gminie Miękinia w tym roku - informuje urząd. - Na początku wakacji boisko w Księginicach zyskało nowe bramki do piłki nożnej, a przy placach zabaw w Wojnowicach i Prężycach zamontowano zestawy do gry w siatkówkę. W Miękini i Białkowie zakończyły się prace związane z nawodnieniem boisk. Gmina Miękinia rozstrzygnęła postępowanie na doposażenie placów zabaw w kolejnych dwunastu miejscowościach. Place zabaw w nowej odsłonie zobaczymy jeszcze w trakcie wakacji w Miękini, Gałowie, Wilkostowie, Brzezinie, Mrozowie, Żurawińcu, Kadłubie, Wróblowicach, Radakowicach, Lutyni, Błoniu i Łowęcicach.

Następne sołectwa mogą także spodziewać się podobnych prac. Gmina zapowiada, że będzie się starała o dofinansowania na odnawianie miejsc rekreacji w kolejnych miejscowościach.

(rol/gm) fot. gm