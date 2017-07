MARIUSZ KARGOL O MINIONYM SEZONIE I ROKU PREZESURY

Rok temu funkcję prezesa średzkiego klubu MLKS Polonia Środa Śląska objął Mariusz Kargol. Jak ocenia miniony rok? Czy żałuje swoich decyzji? Jak w zakończonym sezonie poradziły sobie drużyny Polonii?

Dokładnie rok po objęciu przez Mariusza Kargola funkcji prezesa Polonii spotykamy się z nim, by porozmawiać i podsumować miniony rok, a także o wrażeniach po zakończonym sezonie.

Pełnisz funkcję prezesa już kilkanaście miesięcy czy z perspektywy czasu nie żałujesz swojej decyzji?

I tak, i nie. Z jednej strony współpracuję w klubie z grupą świetnych ludzi, gdzie każdy chce coś pozytywnego dla tego klubu zrobić. I myślę, że już widać efekty naszego zaangażowania. Natomiast muszę przyznać, że jest to bardzo czasochłonne. Nie spodziewałem się, że tyle czasu będzie pochłaniała praca prezesa.

Kiedy przyjmowałeś stanowisko klub miał złą opinię. Czy Twoim zdaniem zmienił się sposób jego postrzegania?

Wspólnie z zarządem staramy się robić wszystko, aby wizerunek klubu był jak najlepszy. Pracujemy nad tym i wcielamy nowe pomysły. W styczniu przeprowadziliśmy turnieje dla grup młodzieżowych. Zorganizowaliśmy spotkanie przyjaciół i sympatyków. W tym czasie odwiedziło nas wiele drużyn. Nasze zespoły młodzieżowe z kolei jeździły na turnieje, podczas których grali z Arką Gdynia czy Lechem Poznań, zdobywając większe doświadczenie, jednocześnie przeżywając przygodę. A czy wizerunek się poprawił? Musielibyśmy zapytać o to kibiców?

Zmiany personalne

Wraz z przyjściem nowego zarządu pojawiły się zmiany personalne. Trenerzy często mówią, że podpisując kontrakt z klubem, w drugiej ręce trzymają już walizki...

Przychodząc do klubu jako nowy zarząd nie chcieliśmy nic zmieniać, jeśli chodzi o kadrę szkoleniową. Na początku naszej kadencji Przemek Parafiniuk został tatusiem i musiał zająć się rodziną. Drugim trenerem, który zrezygnował ze współpracy z klubem był Robert Bartosik. Ale była to wyłącznie jego decyzja, której nie chcę komentować.

Czy przewidujecie zmiany personalne?

Wydaje mi się, że mamy kadrę najlepszą jeśli chodzi o powiat średzki. Kadra, która jest w tej chwili, gwarantuje nam wysoki poziom trenowania i kształcenia. Jednak czasami nie tylko względy szkoleniowe decydują o tym czy umowa z trenerem zostanie przedłużona czy nie.

W nowym sezonie nie zobaczymy już drugiego trenera drużyny Polonia Skarby Środa Śląska Maćka Kogutka. Z czego wynika zmiana i czym jest podyktowana?

Jeżeli chodzi o drużynę żeńską, to faktycznie taka zmiana nastąpi. Zgłaszając drużynę do III ligi liczyliśmy się z większymi kosztami. Jednak teraz po sezonie okazało się, że nie stać nas na utrzymywanie dwóch trenerów. Zaproponowaliśmy więc, aby trenerzy określili się, czy chcą i na jakich zasadach pozostać przy drużynie. Finałem tego była rezygnacja Maćka z walki o pozostanie. W tym miejscu chciałem mu bardzo podziękować za wkład i zaangażowanie, jakie włożył w zbudowanie tej drużyny. Bez jego wsparcia byłoby to ciężkie. Życzymy Maćkowi powodzenia w realizacji dalszych planów zawodowych.

Mówi się, że w niektórych drużynach atmosfera jest zła? Niektórzy mówią głośno o konflikcie na linii zawodnicy - trener w jednej z drużyn. Słyszy się o celowej słabszej grze zawodników.

Nazywajmy rzeczy po imieniu, chodzi o drużynę seniorów. Myślę, że jest to nieprawda. Zimą, gdy zrezygnował z pracy trener Marcin Foltyn, chcieliśmy zatrudnić fachowca, który zagwarantuje nam grę na wyższym poziomie. Trafił się wtedy Mirosław Drączkowski i nie zastanawialiśmy się ani chwili, aby podjąć współpracę. Dla nas warunkiem pracy była przede wszystkim deklaracja trenera, że nie zostawi nas po kilku kolejkach, że zaangażuje się w życie klubu i przede wszystkim przy wsparciu zarządu spróbujemy w sezonie 2017/2018 powalczyć o IV ligę. Podjął rękawicę i myślę, że mamy jednego z najlepszych aktualnie trenerów na Dolnym Śląsku, który ma nasze pełne poparcie. Wracając do pytania, Mirek jest trenerem impulsywnym i wymagającym, który ma osiągnąć wyznaczony cel. Zawodnicy muszą zrozumieć, że każdy trener ma swój styl prowadzenia drużyny i powinni się temu podporządkować. Nie wierzę, aby którykolwiek z zawodników grał przeciwko trenerowi lub klubowi.

Klub z 70-letnią tradycją

Podczas 70-lecia klub zaprezentował sekcje działające w jego obrębie.

Tak, bo Polonia Środa Śląska, to nie tylko piłka nożna. To również sekcja pływacka i lekkoatletyczna. Sekcja pływacka to stosunkowa młoda ekipa licząca 23 osoby, w której zawodnicy skupiają się głównie na treningach i lokalnych zawodach. Na razie sekcja ma na celu zachęcenie młodzieży i dzieci do aktywnego spędzania czasu. Z kolei sekcja lekkoatletyczna bardzo dobrze się rozwija. Pan Robert Kucza trzyma pieczę nad pracą kilkunastu osób uczestniczących w treningach. Dwie z nich odnoszą sukcesy na zawodach ogólnopolskich. To Paweł Bugajski, który w finale Mistrzostw Polski w Toruniu był piąty (w finale B). Solidną zawodniczką jest również Karolina Samiec-Talar, rozwijająca się niezwykle dynamicznie. Przede wszystkim w naszych sekcjach chcemy stworzyć dzieciom i młodzieży warunki do aktywnego spędzania czasu, kultury fizycznej, a tym samym odciągnąć od różnego rodzaju używek.

Jedną z imprez, była również ta, przygotowana niedawno dla sponsorów. Może warto wspomnieć o firmach i osobach, którym nie jest obcy los klubu.

Aktualnie największym naszym sponsorem jest gmina Środa Śl., która wspiera wszystkie nasze grupy młodzieżowe. Natomiast, jak zawsze od kilku lat możemy liczyć na firmy GOTEC i ROBEN. Jest jeszcze kilka mniejszych firm, które są z nami, których z głowy nie chcę wymieniać, żeby nikogo nie pominąć. Zapraszam na stronę klubową, gdzie wszyscy nasi sponsorzy są wymienieni.

Jakie są plany klubu? Co będzie się działo w najbliższym czasie?

Jeśli chodzi o grupy młodzieżowe, to mamy w tej chwili każdą grupę wiekową. We wszystkich sekcjach mamy około 250 zawodników. Przede wszystkim zamierzamy podnosić jakość szkolenia, kwalifikacje trenerów, a także poziom sportowy każdej z nich. Patrząc pod kątem liczby grup działających w klubie, jesteśmy na poziomie takich miast jak Oleśnica, czy Oława. W przypadku grup żeńskich w najbliższym czasie chcielibyśmy stworzyć dziewczęcą drużynę piłki nożnej, która stanowiłaby zaplecze dla drużyny seniorskiej. Pierwsze próby odbyły się jesienią zeszłego roku.

Za nami emocjonujący sezon. Niektóre z grup odniosły sukcesy, niektóre sezon kończą porażkami. Jak oceniasz sezon i grę waszych drużyn? Jakie macie plany? Czy szykują się zmiany w składach drużyn?

Sezon 2016/2017 był niezwykle udany pod względem szkoleniowym i sportowym. Seniorzy zajęli 5 miejsce, najwyższe od kilku lat w lidze okręgowej, co jest dowodem, że założone cele są realizowane. Juniorzy starsi uzyskali awans do ligi okręgowej, juniorzy młodsi i trampkarze awansowali do ligi dolnośląskiej, co jest niezmiernym sukcesem klubu. Jednocześnie obserwujemy pracę w grupach młodzieżowych i widzimy postęp każdej drużyny. Dlatego uważam ten sezon za bardzo udany.

Czego wam życzyć?

W tym roku IV ligi. Czego sobie i kibicom życzę.

Rozmawiała Iza Szczygieł

fot. ak