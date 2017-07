GOSIA DYMUS STARTUJE W IGRZYSKACH THE WORLD GAMES

Wczoraj o godzinie 19 we Wrocławiu rozpoczęły się Igrzyska The World Games 2017 Wrocław. Wśród zawodników biorących udział w sportowych zmaganiach znalazła się Małgorzata Dymus, mieszkanka Mrozowa.

We Wrocławiu odbyła się wczoraj uroczysta ceremonia otwarcia The World Games 2017 Wrocław, a także m.in. ślubowanie polskiej reprezentacji w kick-boxingu. Jednym z zawodników reprezentujących nasz kraj jest Gosia Dymus. Do udziału w igrzyskach zawodniczka szykowała się od kilku miesięcy.

- Czuję się świetnie. Jestem dobrze przygotowana, nie mogę się już doczekać losowania i startu. Dziś dzień pełen emocji. Ślubowanie Polskiej Reprezentacji i Ceremonia Otwarcia Igrzysk – mówiła po ceremonii otwarcia Gosia Dymus.

Zapytana o to, jak ocenia swoją formę, zawodniczka podkreśla długi okres intensywnych przygotowań.

- Formę oceniam na bardzo dobrą. Sumiennie się przygotowywałam. Całe przygotowania były ciężkie i mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu to zaprocentuje – mówi zawodniczka.

Przed Gosią losowanie i trzy walki

Już we wtorek losowanie zawodników, z którymi przyjdzie zmierzyć się zarówno Gosi, jak i pozostałym reprezentantom Polski.

- Aby wygrać Igrzyska, każdy musi stoczyć 3 walki. Dwie w środę i 1 w czwartek, co wiąże się z ogromnym zmęczeniem. Losowanie jest we wtorek. Wtedy dowiemy się, z kim przyjdzie nam się mierzyć – mówi.

Na pytanie, czego jej życzyć, odpowiada:

- Powodzenia i ewentualnie szczęśliwego losowania.

I tego Gosi, jak i całej reprezentacji Polski życzymy i trzymamy kciuki.

(isz), Fot. archiwum Małgorzaty Dymus