CZYTELNIK PYTA - GMINA MIĘKINIA ODPOWIADA

Szanowna Redakcjo, z uwagą przeczytałem Państwa artykuł z 3.07.2017 zatytułowany "Nowe oświetlenie w gminie Miękinia". Moja uwagę zwróciły plany montażu ulicznych lamp oświetleniowych w Lutyni.

Gmina bowiem wybrała ulice Szkolną i Wiśniową. O ile wybór Szkolnej jest w pełni zrozumiałą decyzją, gdyż jest to ścisłe centrum Lutyni i droga prowadzi do nowo budowanej szkoły, o tyle wybór ulicy Wiśniowej jest łagodnie mówiąc dziwny. Ulica Wiśniowa w Lutyni to peryferyjna ulica, gdzie wybudowanych jest mało domów, a droga prowadzi w pole. Ciekaw jestem uzasadnienia gminy Miękinia dla tej inwestycji - prosi o wyjaśnienie mieszkaniec Lutyni.

Odpowiedź na pytanie czytelnika gazety Roland odnośnie planowanej budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Wiśniowej w Lutyni

W odpowiedzi na zapytanie czytelnika informujemy, że zawarcie umowy na budowę oświetlenia w ramach zadań podobnych nastąpiło w związku z bardzo korzystnymi rozstrzygnięciami przetargu dla zadania głównego, tj. budowy oświetlenia w Brzezinie, Żurawińcu i Mrozowie. Gmina Miękinia posiadała już stosowne pozwolenia na budowę właśnie dla budowy oświetlenia na ul. Szkolnej i ul. Wiśniowej w Lutyni oraz w Wilkszynie, podjęto więc decyzję o negocjacjach z potencjalnym Wykonawcą właśnie w tym zakresie.

Na wspomnianej przez czytelnika ulicy Wiśniowej zlokalizowane są nie tylko budynki mieszkalne (zameldowanych ponad 30 osób), lecz również, co niezwykle istotne, lokalne przedsiębiorstwa (3 firmy), a prowadzona przez nie działalność gospodarcza jest zarejestrowana na terenie Gminy Miękinia, co nie jest bez znaczenia dla wpływów do budżetu Gminy. Niestety nie każda działalność prowadzona przez osoby zamieszkałe przy pozostałych ulicach wymienionych przez czytelnika jest zarejestrowana w naszej Gminie.

Ponadto na początkowym odcinku ulicy Wiśniowej konieczny jest demontaż lamp na istniejących słupach, więc projekt przewiduje budowę nowego oświetlenia od skrzyżowania z drogą powiatową.

Jednocześnie zwracamy uwagę na fakt, że na wspomnianej ulicy Pionierów, na której wśród wymienionych przez czytelnika ulic jest najwięcej zameldowanych osób i starej zabudowy istnieje już oświetlenie uliczne co najmniej od kilkunastu lat.

Gmina Miękinia ma świadomość potrzeb mieszkańców dotyczących uzupełnienia oświetlenia ulicznego, dlatego systematycznie corocznie, zgodnie z Programem Funkcjonalno Użytkowym, dobudowywane są punkty świetlne (np. rok 2016 – 74 lampy, rok 2017 - 129 lamp) oraz zaplanowane są inwestycje na kolejne lata w zależności od możliwości finansowych Gminy Miękinia.

