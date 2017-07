OSP CHOMIĄŻA - DZIAŁANIE TO DLA NICH PASJA I OBOWIĄZEK

W Chomiąży (w gm. Malczyce) już od 69 lat działa Ochotnicza Straż Pożarna. Zaangażowani strażacy prowadzą liczne działania na rzecz lokalnej społeczności. O czym marzą i czym jest dla nich służba w OSP?

Tuż przed rozpoczęciem pierwszego spotkania, w ramach prowadzonego przez nich projektu Działaj Lokalnie “Jestem Super strażakiem – Działam”, przed remizą spotykamy się z ochotnikami z Chomiąży. Zaangażowani w działanie na rzecz lokalnej społeczności strażacy szykują się do rozmów z najmłodszymi o zasadach udzielenia pierwszej pomocy.

Podczas naszej rozmowy z prezesem jednostki Tomaszem Pasiutem, naczelnikiem Janem Rydzaniczem, Krzysztofem Wróblewskim, Tomaszem Drobnicą i Mateuszem Drobnicą, a także Krzysztofem Krakowiakiem zauważyć można ich ogromną chęć i potrzebę działania. Choć, jak sami podkreślają, z powodu finansów i braków w wyposażeniu są mocno ograniczeni.

- Posiadamy na stanie średni wóz gaśniczo-pożarniczy, a także m.in. stary, zabytkowy już wóz konny, agregat i pompę - wylicza Krzysztof Krakowiak.

Jednak wciąż brakuje sprzętu umożliwiającego udział w akcjach ratownictwa technicznego – nożyce, rozpieraki, to tylko część wyposażenia, jakie w przyszłości chcieliby pozyskać.

- Przeszliśmy odpowiednie szkolenia, ale nie mamy sprzętu odpowiedniego do działań technicznych. Wóz, który mamy na stanie posiada jedynie podstawowe wyposażenie przystosowane do działań gaśniczych – dodaje Mateusz Drobnica, z-ca dowódcy Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

Pierwsze zalążki jednostki

W posiadaniu jednostki jest również zabytkowy już wóz konny pozyskany od OSP Wilczków. Takimi wozami w początkach funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Chomiąży wyruszano do akcji gaśniczych. Powstała w 1948 roku jednostka funkcjonowała przy małej poniemieckiej remizie i spinalni węży, działającej do roku 1993. W ówczesnych czasach konie do pożarów wypożyczane były przez gospodarzy wiejskich - m.in. Klemensa Ristwieja i Mieczysława Sikorskiego.

Z czasem wozy gaśnicze doczepiane były do ciągników użyczanych przez Grzegorza Bakę, Mieczysława Sikorskiego i Klemensa Ristwieja.

- Z zebranych środków, jakie posiadały rady sołeckie, budżetu gminy Malczyce oraz czynu społecznego mieszkańców, w roku 1990 rozpoczęto budowę nowej remizy. Zakończenie robót odbyło się w 1993 roku, a oficjalne otwarcie w maju 1994. Wtedy to jednostka pozyskała nowoczesne wyposażenie oraz wóz pożarniczy Żuk z OSP Lutynia – relacjonuje początki jednostki Adam Haładus w Zeszycie II.

Z rozebranej spinalni węży przeniesiono syrenę alarmową, którą zamontowano na słupie przy nowej remizie. Nad wejściem umieszczono z kolei figurę św. Floriana. W chwili obecnej dzięki wytrwałości i zaangażowaniu ochotników, remiza jest w trakcie remontu.

- Otrzymaliśmy środki na materiał w wysokości 5 tys. złotych z programu „Kreatywni w gminie Malczyce” dzięki mieszkańcom naszej miejscowości. Z otrzymanej dotacji doprowadzona zostanie kanalizacja do wewnątrz budynku, wykonana zostanie również elewacja, a budynek zostanie wymalowany zarówno z zewnątrz, jak i od środka. Prace przy remizie obejmują również położenie kostki brukowej, którą pozyskaliśmy bezpłatnie ze starostwa dzięki sołtysowi, a także wymianę papy na dachu – mówi Tomasz Drobnica, skarbnik jednostki. - W przyszłości chcielibyśmy wymienić również drzwi na nowocześniejsze – dodaje.

Aktywni i zdeterminowani

Obecnie w jednostce w Chomiąży działa 49 członków, z czego jednostka operacyjno-techniczna liczy 14 osób, w tym trzech kierowców i dwóch ratowników. Z kolei drużyna młodzieżowa liczy 10 osób.

Zarząd jednostki tworzą: prezes – Tomasz Pasiut, honorowy prezes – Adam Haładus, naczelnik – Jan Rydzanicz, z-ca naczelnika – Jerzy Krzywdziński, sekretarz – Krzysztof Wróblewski, skarbnik – Tomasz Drobnica, gospodarz – Krzysztof Krakowiak, dowódca MDP – Mateusz Żmudczyński, zastępca dowódcy MDP – Mateusz Drobnica.

Jak podkreślają w rozmowie, cały czas się szkolą, podnosząc swoje umiejętności i kwalifikacje. Aktywnie prowadzą również nabory do drużyny młodzieżowej i drużyny florków, czyli najmłodszych strażaków. Wspierają uroczystości państwowe, kościelne i środowiskowe, biorą udział w pielgrzymce strażaków, służą przy bożym grobie, uczestniczą w festynach, pokazach dla dzieci i pogadankach z najmłodszymi. Poczet sztandarowy OSP Chomiąża od lat czynnie uczestniczy również w wydarzeniach organizowanych w Legnicy.

- Kilka lat temu pojechaliśmy do Legnicy na zaproszenie Tadeusza Samborskiego, który nas zapamiętał. Stwierdził wówczas, że zawsze jesteśmy i można na nas liczyć. Nasza obecność w Legnicy, to również zasługa druha Adam Haładusa, honorowego strażaka naszej jednostki – opowiada naczelnik Jan Rydzanicz.

Dzięki udziałowi w projekcie i wsparciu Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, a także Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Krainy Łęgów Odrzańskich” strażakom udało się pozyskać torbę PSP1.

- Jest to torba pierwszej pomocy przedmedycznej wyposażona m.in. w opatrunki, różnego rodzaju hydrożele, a także deskę, gorsety, szyny Kramera oraz inny sprzęt do udzielania pomocy – opowiada Tomasz Drobnica. - Do końca roku pozyskamy również dwa aparaty ochrony układu oddechowego niezbędne przy akcjach gaśniczych, w których uczestniczymy – dodaje.

W ramach przygotowanego projektu, w ciągu czterech miesięcy ochotnicy przeprowadzą cykl czterech spotkań warsztatowych dla dzieci i młodzieży.

- Napisaliśmy projekt “Jestem Super strażakiem - Działam “, aby zaangażować dzieci, by pokazać, że można komuś uratować życie – mówi prezes jednostki Tomasz Pasiut. - Chcielibyśmy poprzez warsztaty pokazać zarówno dzieciom, młodzieży, jak i osobom starszym, w jaki sposób prawidłowo reagować na sytuacje zagrożenia życia i zdrowia, a także jakie czynności należy podjąć – dodaje Mateusz Drobnica.

OSP to pasja i obowiązek

Zapytani o to czym dla nich jest działanie w Ochotniczej Straży Pożarnej, bez namysłu każdy z nich po kolei mówi o pasji. Niektórzy z ochotników, jak Krzysztof Krakowiak, w strukturach OSP Chomiąża działa już od 25 lat. Mateusz Drobnica, swoją przygodę ze strażą zaczął mając kilka lat, kiedy w 2004 roku przystąpił do drużyny florków. Podobnie, jak dla wielu chłopców, jego największym marzeniem było zostać strażakiem.

- Nasze działania traktujemy jako pasję, zabawę, ale i obowiązek. Tym bardziej, że spoczywa na nas coraz więcej obowiązków. Ochotnicy muszą przejść odpowiednie badania lekarskie i kurs podstawowy – mówi Tomasz Drobnica.

Podobnie, jak koledzy z innych jednostek, wspominają również o ubezpieczeniach i kursach podnoszących kwalifikacje. Zapytani o czym marzą jako jednostka, która już za rok obchodzić będzie swoje 70-lecie, bez namysłu, zgodnym głosem wspominają o nowym wozie.

- Nie musi być nowy, bo taki kosztuje blisko 800 tysięcy złotych – mówią. - Nasz ma już ponad trzydzieści lat i jest już mocno wysłużony. Marzy się nam średni wóz. Poza tym chcielibyśmy cały czas się rozwijać. Iść dalej do przodu. Pozyskiwać nowe środki i sprzęt. Stawiać na młodzież i zachęcić do wspólnego działania – dodają ochotnicy.

I tego strażakom życzymy.

