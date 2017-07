W MIESZKANIU POZIOM CO WYNOSIŁ 40PPM

Trzy dni temu do Stanowiska Kierowania KP PSP w Środzie Śląskiej wpłynęła informacja o zadymieniu jednego z mieszkań w Ciechowie. Na miejscu działania prowadziły cztery zastępy straży pożarnej.

Do zdarzenia doszło 18 lipca przed godziną 18 w jednym z budynków w Ciechowie. Na miejsce zadysponowano cztery zastępy straży pożarnej – trzy jednostki Środa Śl. i OSP Bukówek. Po przyjeździe zastępów ustalono, że do zdarzenia doszło na skutek najprawdopodobniej podpięcia do tego samego przewodu kominowego przez jednego z lokatorów.

- Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wygaszeniu paleniska w piecu, jak również na przewietrzeniu zadymionego pomieszczenia – informuje dyżurny Stanowiska Kierowania KP PSP w Środzie Śl. - Przy użyciu urządzenia wielofunkcyjnego sprawdzono poziom stężenia tlenku węgla w pomieszczeniach. Urządzenie wykazało 40ppm – wyjaśnia strażak.

Po ponownym przewietrzeniu pomieszczeń wynik był już zerowy. Przewód kominowy sprawdzono również pod kątem pożarowym. Mieszkańcom wydano zakaz używania pieca c.o. do czasu wykonania przez kominiarza przeglądu przewodu kominowego.

(red)