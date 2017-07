OSTRZEŻENIE PRZED BURZAMI I SILNYM WIATREM

Jak informuje dyżurny synoptyk Biura Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu przez cały dzień na terenie Dolnego Śląska mogą wystąpić burze z opadami deszczu i silny wiatr. Lokalnie mogą wystąpić opady gradu.

Dzisiaj, 23 lipca, od godziny 10 do godziny 22 obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia. Wedle informacji przekazanych przez wrocławskie biuro prognoz meteorologicznych, dziś na terenie województwa dolnośląskiego mogą wystąpić burze z gradem i silny wiatr.

- Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 30mm, lokalnie do 40 mm, oraz porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad - czytamy w ostrzeżeniu.

Jak informuje Instytut Meteorologii - przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować szkody materialne, możliwe zagrożenie życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

(isz), Fot. mpr