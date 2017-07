PIORUN UDERZYŁ W BUDYNEK. POŻAR DRZEWA W KONARACH

Wczorajsza burza i gwałtowny deszcz przyniosły kolejne straty. W Konarach na skutek uderzenia pioruna zapaliło się drzewo. Z kolei w Bukówku piorun uderzył w dach budynku mieszkalnego.

Do pożaru drzewa w Konarach (gm. Udanin) doszło około godziny 12:50. Z informacji przekazanych do Stanowiska Kierowania KP PSP w Środzie Śl. wynikało, że palące się drzewo – lipa o ok. 2m szerokości i 12m wysokości znajduje się około 80m od zabudowań. Drzewo na skutek uderzenia piorunem zostało przełamane na pół. Ze względu na zagrożenie, jakie stwarzało, na miejsce zadysponowano podnośnik. Na miejsce skierowano zastępy OSP Udanin, OSP Lusina i JRG Środa Śląska.

- Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu prądu wody na palącą się lipę i ścięciu drzewa – informuje Dariusz Domaradzki, oficer prasowy KP PSP w Środzie Śl.

Piorun uderzył w dom w Bukówku

Ponad godzinę później piorun uderzył w dach budynku mieszkalnego w Bukówku. W wyniku uderzenia w dachu powstała dziura wielkości trzech metrów. Na miejscu działania prowadziła jednostka OSP Bukówek.

- Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, sprawdzeniu budynku pod kątem pożarowym, jak również przy pomocy podnośnika pokryto plandeką dostarczoną przez właściciela posesji uszkodzoną część dachu – informuje dyżurny Stanowiska Kierowania KP PSP w Środzie Śląskiej st. sekc. Adam Krzyżanowski.

W wyniku uderzenia uszkodzona został część komina, jak również połać dachowa. Straty oszacowano na około cztery tysiące złotych.

(isz), Fot. OSP Udanin