TAK BĘDZIE WYGLĄDAŁ WKRÓTCE STADION W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

Po pracach modernizacyjnych przeprowadzonych przez OSiR na terenie boiska i w budynku przy stadionie miejskim przyszedł czas na kolejne inwestycje. Jak zapowiada OSiR w najbliższym czasie rozpoczną się prace związane z przebudową trybun.

W okresie wakacyjnym na terenie boiska miejskiego w Środzie Śląskiej rozpoczną się kolejne prace mające na celu poprawę wizerunku i funkcjonalności obiektu.

- W związku z tym, że stadion jest wizytówką miasta, a aktualnie jest zaniedbany i trybuny od dawna już straszą swoim widokiem, gmina podjęła decyzję o ich przebudowie. Stare i zniszczone zostaną zburzone, a na ich miejsce powstaną nowe trybuny na 500 miejsc – mówi Jacek Błaszkiewicz, prezes OSiR.

Ponieważ koszt prac inwestycyjnych przeprowadzonych przy przebudowie tej części stadionu jest wysoki i sięga rzędu 1,8 mln złotych, inwestycja została podzielona na dwa etapy.

Inwestycja rozłożona na dwa lata

Jak podkreśla OSiR już na przełomie czerwca i lipca w czasie wakacji rozpoczną się pierwsze prace inwestycyjne na terenie stadionu. Na potrzeby inwestycji w budżecie gminy na ten rok zagwarantowano kwotę 800tys. złotych.

- Procedura przetargowa rozpoczęła się już w grudniu 2016 roku. Przeprowadzono wówczas konsultacje z klubem MLKS Polonia i władzami gminy. Ogłoszono również przetarg na wykonanie projektu – opowiada prezes OSiR.

- Po przedstawieniu przez wykonawcę projektu wraz z niezbędnymi pozwoleniami konserwatorskimi i budowlanymi, ogłoszony zostanie przetarg na wykonanie budowy trybun. W tym roku rozpoczną się prace rozbiórkowe przy ich demontażu, a także przygotowanie terenu pod budowę nowych trybun. Prace potrwają do jesieni – wyjaśnia manager, Arkadiusz Gubała.

W roku 2018 rozpocznie się drugi etap prac polegający na budowie nowych, zadaszonych trybun. Na ten cel w budżecie gminy zagwarantowana będzie kwota miliona złotych. Jak planuje OSiR wszystkie prace mają zakończyć się jeszcze przed rozpoczęciem sezonu piłkarskiego we wrześniu 2018 roku.

Trybuny na 500 miejsc

Nowo wybudowane trybuny będą liczyły 500 miejsc. Całość będzie zadaszona, co znacznie poprawi komfort przychodzących na wydarzenia sportowe mieszkańców gminy, a co najważniejsze - zmieni wizerunek obiektu.

Kształt architektoniczny trybun będzie nowoczesny, dostosowany do miejscowej architektury. Zadaszenie zostanie wykonane z nowoczesnej powłoki (najprawdopodobniej z grubej membrany, z której wykonuje się powłoki basenowe i pokrycia dachowe). Gruba, nieprzemakalna i odporna na działanie czynników atmosferycznych, to tylko trzy z wielu zalet nowoczesnej powłoki.

Modernizacji ulegną także tzw. zakola lekkoatletyczne na płycie głównej - dzięki czemu pojawi się np. rzutnia do kuli.

W rozmowie dotyczącej budowy nowych trybun nie może zabraknąć pytania o kibiców, którzy przychodzą na mecze średzkiej Polonii. Czy rozbiórka trybun nie będzie kolidowała z meczami ligowymi? W jaki sposób kibice będą mogli dopingować swoich piłkarzy? Czy prace na terenie stadionu mogą spowodować wstrzymanie rozgrywek ligowych?

- Inwestycja rozpocznie się dopiero po zakończeniu przez Polonię rozgrywek ligowych. Z pewnością prace inwestycyjne nie będą kolidowały z rozgrywkami. Jeśli jednak zajdzie taka potrzeba, dysponujemy również boiskiem sztucznym na CSiR odebranym przez PZPN oraz boiskiem przy Kajakch – mówi Jacek Błaszkiewicz. - Jedyny dyskomfort mogą odczuwać kibice, którzy podczas prac inwestycyjnych będą zmuszeni oglądać rozgrywki na stojąco lub z trawiastej skarpy. Liczymy jednak, że prowadzone prace spotkają się z wyrozumiałością kibiców, ponieważ będą przeprowadzone po to, by poprawić ich komfort podczas oglądania wydarzeń sportowych w przyszłości – dodaje prezes OSiR.

Prace na terenie stadionu miejskiego i konserwacja boiska

Już w roku ubiegłym w okresie wakacyjnym mogliśmy przyglądać się pracom modernizacyjnym prowadzonym na terenie stadionu. W tym czasie odnowiono budynek, zamontowano centralne ogrzewanie, odnowiono pomieszczenia i toalety.

W tej chwili górna część budynku wynajmowana jest średzkiemu klubowi Glory kick-boxing, jego dolna część stanowi siedzibę MLKS Polonia. W ubiegłym roku zamontowano na boisku automatyczne nawadnianie murawy, z obu stron zamontowano piłkochwyty, odnowiono bieżnię, a także wstawiono nowe, aluminiowe bramki.

Podczas rozmowy z prezesem i dyrektorem OSiR okazuje się również, że boisko, na którym rozgrywane są mecze ligowe Polonii wymaga stałej konserwacji i pielęgnacji.

- Co miesiąc, począwszy od lutego do listopada, boisko jest nawożone, dwa razy w roku jest również odchwaszczane. Dwa razy w tygodniu jest koszona murawa. To blisko 1 ha terenu do skoszenia – wylicza prezes. - Zgodnie z zaleceniami na murawie można grać maksymalnie 10 godzin tygodniowo, tak by trawa miała czas na regenerację – wyjaśnia. Podobne zbiegi wykonuje się na boisku zlokalizowanym przy Akwenie Kajaki.

Również w przypadku sztucznego boiska na terenie CSiR zabiega się o dobry stan murawy. Dzięki wysiłkowi i ciężkiej pracy, średzkie boiska są odpowiednio przygotowane i cieszą się dużym zainteresowaniem szczególnie w okresie jesienno-zimowym ze strony zewnętrznych stowarzyszeń (np. LZS) i drużyn piłkarskich.

To właśnie na sztucznym boisku w tym roku odbyły się mecze Śląska Wrocław, GKS Katowice, Miedzi Legnica czy Chrobrego Głogów.

Ogrodzone boisko na Kajakach

Do końca tego roku również boisko na Kajakach, zostanie ogrodzone.

- Podjęliśmy taką decyzję z dwóch powodów: po pierwsze w okolicy pojawiły się dziki, które dewastują płyty boisk. Po drugie, teren boiska, na którym przecież rozgrywane są mecze, a także treningi średzkich drużyn, stał się miejscem spacerów mieszkańców z psami – wyjaśnia Jacek Błaszkiewicz. - Na wszystkich boiskach obowiązuje zakaz wchodzenia z psami. Na naszym boisku taki znak również się pojawił. Niestety został zniszczony i zdewastowany przez wandali – dodaje prezes.

Jedno jest pewne - w ciągu najbliższych dwóch lat średzkie boiska i stadion z pewnością staną się piękną wizytówką naszego miasta, o co zbiegają zarówno władze gminy, jak i Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Iza Szczygieł fot. wizualizacja