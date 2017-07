W GAŁOWIE SAMOCHÓD WPADŁ DO ROWU Z WODĄ

Dziś w godzinach nocnych w Gałowie samochód osobowy wpadł do rowu wypełnionego wodą. W aucie uwięziona została kobieta. Dzięki pomocy świadków zdarzenia opuściła pojazd.

Do zdarzenia doszło dziś około godziny 3 nad ranem. Z informacji przekazanych do Stanowiska Kierowania KP PSP w Środzie Śląskiej wpłynęło zgłoszenie dotyczące samochodu osobowego, który wpadł do rowu wypełnionego wodą. Z informacji wynikało również, że w pojeździe została uwięziona starsza kobieta. W chwili przyjazdu zastępów straży pożarnej pojazd znajdował się na skarpie, przechylony na lewy bok. Uwięzionej kobiecie pomocy w ewakuacji udzielili świadkowie zdarzenia.

- Nasze działania polegały na zabezpieczeniu i oświetleniu miejsca zdarzenia, udzieleniu KPP poszkodowanej kobiecie, jak również na odłączeniu akumulatora w pojeździe – informują strażacy.

Na miejscu działania prowadziły zastępy straży pożarnej – JRG Środa Śląska, JRG 7 Wrocław, a także OSP Lutynia i OSP Miękinia. W wyniku zdarzenia zniszczeniu uległ lewy bok i przód pojazdu. Straty wstępnie oszacowano na 10 tys. złotych.

