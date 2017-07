MIESZKAŃCY POWIATU W OBRONIE WOLNEGO WYBORU

Kilkadziesiąt osób wzięło udział we wczorajszym proteście przed budynkiem Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej. Jak zapowiadają, również i dziś, jak i w kolejne dni, będą protestować na znak walki o wolny wybór.

Równo o godzinie 21. przed budynkiem sądu kilkadziesiąt osób spotkało się ponownie, by dać wyraz sprzeciwu wobec reformom zaproponowanym przez partię rządzącą. I choć prezydent zawetował dwie z trzech ustaw, mieszkańcy nadal protestują. Pomimo ulewnego deszczu na placu spotkali się zarówno starsi, jak i młodsi mieszkańcy naszego powiatu. Jak mówili, przychodzić będą, dopóki będzie taka potrzeba.

- Przychodzę po to, by mieć wolny wybór za kilka lat, żeby on został uznany (...) Ja chcę mieć możliwość wyboru i dlatego bronię sądów, by w razie czego móc bronić się przed sądem. I to jest moim zdaniem sedno sprawy – mówił jeden z mieszkańców.

Słowa mężczyzny spotkały się dużym aplauzem ze strony zgromadzonych, którzy zapowiedzieli, że przychodzić będą codziennie.

- Nie możemy stracić teraz czujności – przekonywał Robert Warzecha.

Na dziś zapowiedziano kolejny protest, także o godzinie 21.

(red), Fot. isz

