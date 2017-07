DACH NA BUDYNKU PRZEDSZKOLA I ŻŁOBKA W LUTYNI

Nadal trwają intensywne prace budowlane i wykończeniowe przy budowie kompleksu szkolno-przedszkolnego w Lutyni. Wkrótce zakończą się również prace związane z pokryciem dachu na sali sportowej.

W 2016 roku ze środków unijnych i krajowych rozpoczęto w Lutyni budowę szkoły, przedszkola i żłobka, jak również budowę sali sportowej. W tej chwili, jak informuje Urząd gminy Miękinia, trwają intensywne prace na obiekcie.

- Budynek przedszkola i żłobka ma już dach z dachówki ceramicznej, wewnątrz rozpoczęto kładzenie tynków, trwają prace instalacyjne centralnego ogrzewania, wody, kanalizacji i wentylacji, na zewnątrz rozpoczęto roboty elewacyjne. Na budynku szkoły zamontowano konstrukcję stalową dachu, trwają prace murarskie i żelbetowe, a wewnątrz budynku kontynuowane są prace instalacyjne centralnego ogrzewania, wody, kanalizacji i wentylacji – czytamy na stronie gminy.

Już niebawem zakończą się również prace związane z pokryciem dachu na sali sportowej.

Środki z dotacji zewnętrznych

Na budowę kompleksu gmina pozyskała środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Budowę sali sportowej wsparło Ministerstwo Sportu i Turystyki.

- Łączna wartość pozyskanych dotacji zewnętrznych wynosi prawie 10 mln złotych, co stanowi w sumie 50 % całkowitej wartości przedsięwzięcia. Budowa kompleksu to jedna z największych inwestycji w gminie Miękinia w ciągu ostatnich kilku lat. Towarzyszy jej realizacja ważnej inwestycji drogowej związanej z budową drogi prowadzącej do kompleksu wraz z oświetleniem i parkingiem, współfinansowanej w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 – wyjaśniają pracownicy gminy.

W tym samym czasie zamontowano oświetlenie drogowe, wykonano kanał teletechniczny oraz kanalizację deszczową. Wykonano również wszystkie podbudowy na drodze, parkingach i na chodniku.

(red), Fot. UG Miękinia