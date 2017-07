FESTIWAL Z JUBILEUSZEM DOLNOŚLĄZAKÓW

Na terenie zielonym przy akwenie Kajaki w Środzie Śląskiej w minioną niedzielę (23 lipca) zabrzmiała muzyka z 4 stron świata. 6 Międzynarodowy Festiwal Kultury Ludowej, który integruje tradycje ludowe, folkowe z lokalnym społeczeństwem, już po raz szósty odbył się w Mieście Skarbów.

Warunki atmosferyczne nieco pokrzyżowały szyki i ostatecznie festiwal rozpoczął się o godzinie 16:00 występem zespołu Smolniczanie. Następnie na scenie pojawili się Polanie, Kulinianie oraz świętujący swoje 40-lecie istnienia zespół folklorystyczny Dolnoślązacy. Były kwiaty, życzenia, tort i prezenty oraz specjalnie na tę okoliczność napisane utwory. Burmistrz Adam Ruciński wraz członkami prezydium Rady Miejskiej Kazimierzem Grabowieckim i Jerzym Finkiem wręczyli jubilatom kwiaty, tort oraz podziękowanie.

- Od wielu lat jestem pod wrażeniem tego, co robią Dolnoślązacy. Ten piękny jubileusz to dowód na to, że pomysł był wspaniały, a jego realizacja przez 40 lat wyjątkowo ambitna i radosna. Chciałbym pogratulować Wam Drodzy Dolnoślązacy tego wszystkiego co zrobiliście przez te dziesiątki lat, krzewiąc tradycje kultury ludowej, rozwijając ją na terenie naszej gminy, powiatu, całego Dolnego Śląska, a także poza nim. Na kolejne lata chciałbym Wam życzyć zdrowia i dalszej takiej aktywności artystycznej, aby te pasje i pozytywne emocje dalej grały Wam w duszach – mówił Adam Ruciński, burmistrz Środy Śląskiej. Marianna Galas, jedna z najstarszych stażem członkiń zespołu nie kryła wzruszenia odbierając kolejne życzenia i prezenty od muzycznych przyjaciół i władz gminy Środa Śląska.

Wśród kapel ludowych spoza naszego regionu podczas festiwalu pojawili się – Kapela Maliszów - rodzinna kapela z Męciny Małej w Beskidzie Niskim, Kapela Tęgie Chłopy, która kontynuuje tradycje muzyki tanecznej Kielecczyzny w jej autentycznej i niestylizowanej formie. Tegoroczny FLK to także występy gwiazd zagranicznych. Mieliśmy okazję gościć na scenie Harmalek Orchestr – czeską orkiestrę dętą inspirowaną bałkańskimi rytmami.

Festiwal zakończył i jednocześnie uwieńczył wieczorny występ zespołu MiraMundo. Grupa, zrodziła się w Barcelonie z ciekawości świata i pragnienia łączenia kultur i niestrudzenie tworzy repertuar oryginalnych pieśni, które łączą schedę kulturalną jej muzyków połączoną z mieszanką owoców dojrzewających w tym regionie. Brazylijskie pieśni przyprawione śródziemnomorską solą, przygotowane w Barcelonie – tak w jednym zdaniu można określić twórczość zespołu MiraMundo, mającego również w swoim składzie artystkę z Meksyku.

Na terenie imprezy dostępne były atrakcje dla dzieci, a o podniebienia uczestników zadbały panie z kół gospodyń i stowarzyszeń z terenu gminy Środa Śląska w pięknie przygotowanych stoiskach. Sponsorami wydarzenia byli: CeDo Sp. z o.o. i Schumacher Packaging. Festiwal Kultury Ludowej to impreza, która na dobre wpisała się w kalendarium naszego miasta. Daje dowód na to, że kultura ludowa i folkowa jest wciąż aktualna w świadomości mieszkańców naszej gminy.

Dolnoślązacy

Historia zespołu wiąże się z Zakładem Porcelany Elektrotechnicznej w Ciechowie, przy którym powstał zespół ludowy. Zakładali go Tadeusz Leszczyński i Marian Pasieka. Dziś zespół tworzy grupa 6 śpiewających pań, którym przygrywa 5 osobowa kapela. Kierownikiem zespołu jest Zbigniew Nowak. Obecnie "Dolnoślązacy" to: Zbigniew Nowak (kierownik zespołu) – (bęben), Andrzej Pęcak (akordeon), Zbigniew Hellon (kontrabas), Kazimierz Dąbrowski (saksofon), Jan Porucznik (klarnet), Marianna Galas (śpiew), Beata Milejska (śpiew), Alicja Mokrzycka (śpiew), Wanda Nowak (śpiew), Elżbieta Skuła (śpiew), Elżbieta Wasilewska (śpiew). W swoim dorobku zespół posiada znaczące dokonania artystyczne: liczne nagrody i wyróżnienia w festiwalach oraz przeglądach folklorystycznych, nagrania radiowe i telewizyjne, wyjazdy zagraniczne, udział w wielu imprezach folklorystycznych na terenie całego kraju. Występ na tegorocznym 6. Festiwalu Kultury Ludowej był 601 w ich karierze.

