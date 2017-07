OSP MALCZYCE Z TYTUŁEM "ZASŁUŻONY DLA MALCZYC"

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Malczyce jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej Malczyce otrzymała zaszczytny tytuł „Zasłużony dla Malczyc i Gminy Malczyce”.

25 lipca w Urzędzie Gminy Malczyce odbyła się kolejna sesja Rady Gminy. Sesja szczególna, ponieważ tego dnia uhonorowano zaszczytnym tytułem „Zasłużony dla Malczyc i Gminy Malczyce” jednostkę straży pożarnej OSP Malczyce. Dzielni ochotnicy już od blisko 70 lat wspierają swoją gminę i jej mieszkańców.

Z zapytaniem o wrażenia zwróciliśmy się do prezesa jednostki.

- Jako Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Malczycach jestem mile zaskoczony wyróżnieniem, jakie spotkało naszą jednostkę. Od kiedy działam w Ochotniczej Straży Pożarnej, a jest już to blisko piętnaście lat, nasza jednostka nie otrzymała takiego wyróżnienia – mówi Aleksander Amroży, prezes OSP Malczyce.

Podczas rozmowy prezes OSP podkreśla, jak ważne jest zarówno dla niego, jak i pozostałych druhów otrzymane wyróżnienie.

- Tytuł „Zasłużony dla Malczyc i gminy Malczyce” jest dla nas bardzo ważny. Pokazuje, że jesteśmy potrzebni mieszkańcom i gminie, w której mieszkamy, że jesteśmy doceniani. To dla nas ważne i znaczące. Przyznane wyróżnienie będzie nas motywować do dalszej wytężonej pracy. Mamy w planach modernizację remizy jak również co cały czas powtarzam, pozyskiwanie nowych członków mogących zasilić nasze szeregi ponieważ nie ma Jednostki bez ludzi – wyjaśnia Aleksander Amroży.

Podziękowania i 70-lecie

- Z uwagi na podjęcie uchwały Rady Gminy Malczyce w sprawie nadania tutyłu „Zasłużony dla Malczyc i Gminy Malczyce” chciałbym w imieniu swoim jak również Zarządu OSP Malczyce serdecznie podziękować Radnym za możliwość docenienia naszej ciężkiej, społecznej pracy – mówi prezes.

A już niedługo, 2 września, przed strażakami kolejne ważne wydarzenie – 70-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Malczycach, na które już teraz w imieniu ochotników zapraszamy.

(isz), Fot. OSP Malczyce