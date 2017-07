KŁOPOTY Z PORZUCONYMI AUTAMI NA TERENIE GMINY

Kilka dni temu z naszą redakcją skontaktowała się czytelniczka w sprawie niebieskiego pojazdu porzuconego przed krzyżówką w Środzie Śląskiej. Po publikacji listu, z informacjami o następnych porzuconych autach skontaktowali się z nami kolejni czytelnicy.

Zdaniem mieszkańców porzucone wozy, które możemy spotkać w kilku miejscach Środy Śląskiej nie tylko szpecą widok miasta, ale i niektórych przypadkach zajmują miejsce parkingowe. W tej sprawie kilka dni temu napisała do nas nasza czytelniczka.

- Witam. Piszę do państwa, bo od jakiegoś czasu przed krzyżówką w Środzie Śląskiej, od strony Jugowca, stoi niebieski samochód (rejestracja wrocławska). W samochodzie jest wybita szyba od strony pasażera. Stoi tam już długo i widać, że jest porzucony... Tylko dziwi mnie fakt, że nikt się tym nie zainteresuje – czytamy w wiadomości.

Po publikacji listu z naszą redakcją skontaktowali się kolejni mieszkańcy z informacjami o porzuconych wozach – m.in. przy ulicy Białoskórniczej, a także przy Urzędzie Skarbowym w Środzie Śląskiej.

Policja wyjaśnia

O porzucone wozy zapytaliśmy w KPP w Środzie Śląskiej.

- W przypadku pojazdu stojącego na poboczu drogi w kierunku na Jugowiec działania policji polegały na ustaleniu, czy pojazd stwarza zagrożenie w ruchu drogowym, a także na sprawdzeniu, czy pojazd figuruje jako utracony – informuje st. asp. Marta Stefanowska, oficer prasowy KPP w Środzie Śląskiej. - Ponieważ pojazd ten nie stwarza zagrożenia w ruchu oraz nie figuruje jako utracony, ustalono właściciela pojazdu, a następnie zobowiązano go do usunięcia go – wyjaśnia.

Jak podkreślają policjanci, zwyczajowo procedura ze strony policji w przypadku porzuconych pojazdów wygląda w ten sam sposób, ponieważ jeśli pojazd stoi na poboczu i nie stanowi zagrożenia, nie ma wówczas podstaw do holowania pojazdu w trybie administracyjnym.

Zwyczajowo więć, jeśli auto nie stanowi zagrożenia, po przyjęciu zgłoszenia funkcjonariusze sprawdzają, czy dany pojazd figuruje jako utracony, następnie ustalają jego właściciela i kontaktują się z nim w celu usunięcia auta z miejsca porzucenia.

- Dalsze działania leżą wówczas po stronie zarządców dróg bądź właścicieli terenu – wyjaśnia policjantka.

(isz), fot. wk