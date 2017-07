KOLEJNA WYMIANA KOSTOMŁOTY - SIERENTZ

Uczniowie z gminy Kostomłoty uczestniczyli w zagranicznym obozie językowym. Wyjazd odbył się w ramach współpracy z gminą bliźniaczą.

W ramach partnerskiej współpracy pomiędzy gminami Kostomłoty i Sierentz, grupa uczniów z karczyckiej szkoły podstawowej, gdzie wykładany jest język francuski wzięła udział w wakacyjnym obozie językowym w Carniebaud, w rejonie Burgundia-Franche-Comte w departamencie Jura najczystszym, a zarazem najzimniejszym regionie Francji.

Zajęcia sportowo - rekreacyjne (park linowy, jazda na rowerach górskich, biatlon, basen) oraz zwiedzanie regionu (miasteczko Pontarlier, jaskinie w Moidon) przeplatano zabawami integracyjnymi. Polscy uczniowie mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności posługiwania się językiem alzackich kolegów podczas wspólnych zajęć dydaktyczno - rozwojowych, jak również podczas ostatniego dnia spędzonego w domach swoich przyjaciół.

Wyjeżdżając z Sierentz w niedzielę 16 lipca, dzieci mówiły sobie "Do widzenia za rok”. W drodze powrotnej w programie zwiedzania znalazł się Strasburg stolica i główny ośrodek gospodarczy Alzacji i departamentu Dolnego Renu, siedziba Rady Europy, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Parlamentu Europejskiego. Po kilku godzinach podziwiania uroków miasta i zakupie pamiątkowych gadżetów grupa kontynuowała podróż do domu.

W poniedziałek 17 lipca, we wczesnych godzinach porannych dzieci wraz z opiekunami dotarły do domów, by pełne wrażeń i pięknych wspomnień mogły cieszyć się kolejnymi dniami wakacji.

- Wymiana była kolejną okazją do umocnienia stosunków partnerskich obu gmin, a dla dzieci uczących się języka francuskiego możliwością na jego praktyczne zastosowanie. Władze gminy Sierentz kładą nacisk na kontakty właśnie pomiędzy młodymi obywatelami zbliźniaczonych gmin. Dla obu stron priorytetem jest by młodzi ludzie w pełni korzystali z możliwości jakie daje otwarta Europa i potrafili w niej swobodnie się poruszać oraz komunikować - podsumował wójt gminy Kostomłoty, Stanisław Wicha.

(gk) fot. gk