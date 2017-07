PRZEZ WEEKEND WZMOŻONE KONTROLE NA DROGACH

Od wczoraj na drogach Dolnego Śląska policjanci prowadzoną wzmożone kontrole. Akcja „Prędkość” potrwa do niedzieli, 30 lipca.

To już kolejna akcja policji mająca na celu skontrolowanie kierowców, którzy wciąż nie przestrzegają przepisy ruchu drogowego stwarzając tym samym zagrożenie na drogach zarówno dla siebie, jak i innych uczestników ruchu.

- Każdego dnia przyczyną wypadków, do których dochodzi na drogach, jest m.in. brawura połączona z niedostosowaniem przez kierujących prędkości do warunków panujących na drodze i obowiązujących przepisów – informuje asp. szt. Paweł Petrykowski, rzecznik prasowy dolnośląskiej policji. - Dlatego też policjanci z Dolnego Śląska, oprócz bieżących działań na drogach, kolejny raz przeprowadzą wzmożone kontrole mające na celu sprawdzenia przestrzegania przez kierujących określonych limitów prędkości w miejscach, w których najczęściej dochodzi do łamania przepisów – dodaje policjant.

Akcja policji rozpoczęła się wczoraj i potrwa do niedzieli, 30 lipca. W tym czasie w przeprowadzonych działaniach policyjnych na dolnośląskich drogach wykorzystane zostaną radiowozy oznakowane i nieoznakowane, wyposażone w urządzenia rejestrujące tzw. wideorejestratory oraz ręczne mierniki prędkości.

Kontrolowana będzie nie tylko prędkość

Jak zapowiada rzecznik dolnośląskiej policji, poza nadmierną prędkością, podczas akcji policjanci kontrolować będą również: stan trzeźwości kierujących, stosowanie pasów bezpieczeństwa i urządzeń do bezpiecznego przewożenia dzieci, jak również stan techniczny pojazdów i przestrzeganie przez kierujących innych przepisów ruchu drogowego.

- W trosce o bezpieczeństwo podróżujących policjanci po raz kolejny apelują o rozwagę i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Przypominają również jak ważna jest jazda z tzw. „prędkością bezpieczną” – taką, przy której kierowca zachowuje możliwość pełnego panowania nad pojazdem, czyli w razie potrzeby może go zatrzymać przed pojawiającą się przeszkodą, bądź ominąć ją bez zbędnego ryzyka – informuje Patryk Petrykowski. - Pamiętajmy, że na drodze, gdzie sytuacja jest bardzo często dynamiczna, może dochodzić do wielu niebezpiecznych i nagłych sytuacji, w których zmuszeni będziemy do natychmiastowej reakcji. Nadmierna prędkość może być czynnikiem, który spowoduje, że nie opanujemy wówczas prowadzonego pojazdu i dojdzie do tragicznych w skutkach wypadków i zdarzeń drogowych – dodaje policjant.

(isz), Fot. policja