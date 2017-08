KOMUNIKACJA GMINNA – MIEJSCA PRACY I ZNIŻKI DLA MIESZKAŃCÓW

Docelowo flota autobusowa z blisko 14 pojazdami, nowe miejsca pracy dla kierowców, zniżki dla mieszkańców. Na co możemy liczyć i jakie korzyści płyną w związku z powstającą w naszej gminie komunikacją?

Od dłuższego czasu mieszkańcy zarówno samej Środy Śląskiej, jak i pozostałych miejscowości na terenie naszej gminy borykają się z problemami z transportem. Niejako odpowiedzią na zapotrzebowanie większości mieszkańców będzie komunikacja miejska, która już w grudniu tego roku wystartuje na pierwszych liniach.

- Na terenie gminy Środa Śląska sieć komunikacji autobusowej jest niewystarczająca. Około jednej czwartej miejscowości gminy nie ma połączeń autobusowych z innymi miejscowościami, w tym przede wszystkim z miastem Środa Śląska. Istniejące połączenia ograniczone są pod względem ilości oraz pod kątem godzin oferowanych kursów – mogliśmy przeczytać w Strategii Rozwoju Gminy Środa Śląska na lata 2015-2022. - Brak połączeń autobusowych pomiędzy miejscowościami, a przede wszystkim z centralnym ośrodkiem miejskim istotnie ogranicza nie tylko mobilność mieszkańców, a tym samym wpływa na niski poziom życia i rozwoju, ale także tworzy bariery dostępu do edukacji, rynku pracy, infrastruktury publicznej. Dodatkowym problemem komunikacyjnym jest brak rozwiązań alternatywnych – informowali urzędnicy.

Dwa etapy inwestycji

Odpowiedzią na zapotrzebowanie ma być komunikacja miejska. Jej wdrożenie na drogi gminy Środa Śląska zaplanowano w dwóch etapach:

I etap inwestycji - do końca grudnia na drogach gminnych pojawi się łącznie 9 busów, autobusów i minibusów niezbędnych do obsługi komunikacyjnej północnej części gminy Środa Śląska, stacji PKP, podstref LSSE, a także Środy Śląskiej. Do końca roku planowany jest również transport do sześciu miejscowości w północnej części gminy, a także połączenie Środy Śląskiej z LSSE. W tym czasie na ulice Środy Śląskiej wyjadą również wolnobieżne minibusy elektryczne obsługując trzy połączenia miejskie.

II etap inwestycji - realizacja drugiego etapu inwestycji ma zostać zakończona w grudniu 2018 roku. W tym czasie planowany jest zakup 4 autokarów niezbędnych do obsługi 15 miejscowości w południowej części gminy.

Koszt całkowity brutto inwestycji to 11 713 044,00, przy czym wnioskowane dofinansowanie RPO WD, to kwota 8 094 380,00. W ramach inwestycji planowany jest zakup czterech autobusów elektrycznych klasy midi (w tym 1 rezerwowy), pięciu autobusów ON klasy mini (w tym 1 rezerwowy), a także czterech minibusów elektrycznych wolnobieżnych (w tym 1 rezerwowy).

Umowa na zakup trzech autobusów

Jak już informowaliśmy, w środę w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej doszło do podpisania umowy między burmistrzem, Adamem Rucińskim, Elżbietą Czarnotą, skarbnikiem gminy, a także prezesem spółki Ursus Bus Tomaszem Nitą w obecności profesora Piotra Wrzecioniarza z Politechniki Wrocławskiej. Podpisana umowa dotyczy dostawy trzech autobusów klasy midi o napędzie elektrycznym wraz z trzema stacjami dokującymi.

- Element kluczowy naszej koncepcji, to połączyć Środę Śląską z prawie wszystkimi miejscowościami w naszej gminie, a jest ich oprócz Środy Śl. 27 – informował podczas spotkania burmistrz Adam Ruciński. - Połączyć Środę Śl. ze stacją PKP, która znajduje się od centrum miasta 4 km w kierunku północnym, połączyć nasze miasto, stację PKP z naszymi dwiema podstrefami ekonomicznymi, to jest kilkanaście zakładów, kilka tysięcy miejsc pracy – mówił włodarz gminy. - Mamy potrzeby, których nie zaspokajają przewoźnicy prywatni. W pierwszym etapie powstanie dziewięć kluczowych linii - podstrefa (linia 49), linia 1 ze Środy Śl. prowadząca przez stację PKP przez Przedmoście do Świętego, trasy północne 19 i 9, i trasy południowe. Te autobusy będą jeździć na tych trasach. To jest ważne dla nas i dla naszych mieszkańców – podkreślał Adam Ruciński.

Autobusy elektryczne i wątpliwości mieszkańców

Zakup autobusów elektrycznych przez gminę Środa Śląska wśród części mieszkańców spotyka się z niepokojem o wysokie koszty związane z zakupem pojazdów. Jednak jak podkreślił podczas spotkania, profesor Piotr Wrzecioniarz z Politechniki Wrocławskiej, po sześciu latach zakup autobusów elektrycznych zaczyna się zwracać Jak mówił podczas spotkania profesor, w przypadku pojazdów elektrycznych maleje znacznie również koszt utrzymania czy konserwacji pojazdów. Profesor Wrzecioniarz pokreślił również pionierstwo naszej gminy.

- Środa Śląska robi pierwszy ważny krok w Polsce. Mały samorząd, mała miejscowość sięga po elektromobilność – mówił profesor.

Co istotne z punktu ekonomicznego, jeden kilometr przejechany przez autobus elektryczny kosztuje w granicach 8 groszy, w przypadku pojazdów z silnikiem diesla koszt ten jest już trzy razy droższy (24gr), a w przypadku silników spalinowych cztery razy droższy (32 gr).

O opłacalności inwestycji i doświadczeniu firmy URSUS Bus, która wygrała przetarg na dostawę trzech autobusów klasy midi opowiadał prezes zarządu Tomasz Nita.

– Jesteśmy młodą, szybko rozwijającą się firmą, która łączy i wykorzystuje doświadczenia swoich firm macierzystych: URSUS S.A. i AMZ-KUTNO SA. Aktualnie dostarczamy autobusy elektryczne dla Warszawy, w Środzie Śląskiej pojawi się podobny, nieco krótszy model. Zastosowana w nim technologia pozwoli na przejechanie ok. 190 km na jednym ładowaniu, dostarczymy też miastu trzy stacje dokujące – wyjaśniał Piotr Nita.

W dostarczonych do listopada autobusach Ursus City Smile 10 M LFE będzie 26 miejsc siedzących i 57 miejsc stojących. Okres gwarancyjny na autobusy wynosi 10 lat. Czas ładowania baterii wynosi 5 godzin.

Oferty pracy dla kierowców i nowa spółka

Wraz z rozwojem komunikacji miejskiej pojawią się również oferty pracy dla kierowców. Już w tej chwili do Urzędu Miejskiego w Środzie Śl. trafiły pierwsze dokumenty aplikacyjne.

- Tak zdecydowanie będziemy organizować nabór. W ciągu trzech tygodni przeprowadzimy pierwszy nabór na kierowców – odpowiedział na nasze pytanie burmistrz Adam Ruciński. - Urząd Miejski w Środzie Śląskiej będzie przyjmował oferty pracy, natomiast zatrudniającym nie będzie urząd, lecz spółka Średzka Komunikacja Publiczna Spółka z.o.o. - wyjaśnił burmistrz.

I to właśnie spółka Średzka Komunikacja Publiczna przeprowadzi dalsze procedury stricte rekrutacyjne, zatrudnieniowe i szkoleniowe na busach spalinowych. Prace nad utworzeniem samej spółki rozpoczną się na przełomie sierpnia i września. W pierwszej fazie zatrudnionych zostanie prawdopodobnie 12 kierowców.

Rozkłady jazdy autobusów dostosowane do potrzeb

Podczas spotkania poza pytaniem o miejsca pracy, nie mogło zabraknąć pytania o zniżki dla mieszkańców i rozkłady jazdy. Jak będą tworzone? Czy mieszkańcy będą mieli wypływ na wygląd rozkładu jazdy poszczególnych autobusów?

- Mamy inżyniera kontraktu, firmę Trako, która przygotowała koncepcję. To właśnie inżynier będzie naszym doradcą i podmiotem wspierającym. W rozkładach jazdy, które będzie przygotowywał podmiot wspierający będziemy przede wszystkim brać pod uwagę to co oczywiste i standardowe, czyli rozkład jazdy Kolei Dolnośląskich, godziny pracy zakładów pracy w strefie ekonomicznej i w trzeciej kolejności kwestie dotyczące funkcjonowania administracji miejskiej, systemów opieki zdrowotnej – wyjaśnił nam burmistrz, Adam Ruciński. - Będziemy przyjmować w miarę możliwości sugestie mieszkańców, ale uczciwie mówię, że jeszcze nie jest to faza, kiedy można zaspokoić maksymalny poziom satysfakcji mieszkańców, bo na początku nie będzie to pełny wymiar taborowy, bo dopiero w przyszłym roku autobusów będzie docelowo 14 – wyjaśniał włodarz.

Jednak jak podkreślano, zarówno rozkłady, jak i poziom zatrudnia będzie z pewnością rozwijał się z kwartału na kwartał. Na bieżąco będzie również sprawdzane, jak dane linie funkcjonują, a także czy spełniają realne potrzeby mieszkańców.

Zniżki dla mieszkańców gminy Środa Śląska

Wprowadzona jeszcze w grudniu komunikacja miejska w głównej mierze oparta będzie na biletach miesięcznych, choć bilety jednorazowe również funkcjonować będą.

- Firma Trako wskazała w koncepcji wstępne możliwe ceny biletów. My jako gmina stawiać przede wszystkim będziemy na bilety miesięczne, bo gwarantują nieograniczonych dostęp do transportu, wygodę i pewność, a to ogromna zaleta – mówił Adam Ruciński.

Jak podkreślono, mieszkańcy naszej gminy mogą liczyć na zniżki na zakup biletów. Natomiast mieszkańcy sąsiednich gmin i miast, zniżek mieć nie będą.

Komunikacja – dane i liczby

Autobusy elektryczne specyfikacja:

- pojemość baterii – 190km,

- wolne ładowanie prądem 35A – do 8 godzin,

- ładowanie awaryjne (po pełnym rozładowaniu) – do 10 godzin,

- silnik – trakcyjny TAM 1052C6B, moc 120kW, waga 430kg,

- nominalny moment obrotowy – 835 Nm,

- maksymalny moment obrotowy – 1785 Nm,

- silnik umieszczony za tylną osią,

- serwis silnika co 6 lat.

Koszty inwestycji

- Koszt całkowity inwestycji - 11 713 044,00,

- Wnioskowane dofinansowanie - RPO WD: 8 094 380,00,

W tym etap I

- Wartość kontraktu brutto z firmą URSUS Bus – 6 427 286,28

- Dofinansowanie kontraktu – 4 441 620,60,

- Koszty całkowite brutto - 8 417 689,50

- Wnioskowane dofinansowanie - RPO WD: 5 817 102,50

Etap II

- Koszty całkowite brutto - 3 295 354,50

- Wnioskowane dofinansowanie - RPO WD: 2 277 277,50- www.roland-gazeta.pl (kopiuj/wklej).

(isz), Fot. isz

Więcej zdjęć TUTAJ