JAK TO JEST Z PARKOMETRAMI W ŚRODZIE ŚL?

Od blisko sześciu lat na terenie miasta funkcjonują parkometry i strefy płatnego parkowania. W sprawie jednego z nich wpłynęło zapytanie ze strony jednego z kierowców.

Na terenie Środy Śląskiej od sześciu lat funkcjonuje osiem parkometrów. Z dniem 1 września 2011 roku strefą płatnego parkowania objęto ul. Legnicką (odcinek od skrzyżowania z ul. Żwirki i Wigury do pl. Wolności), pl. Wolności, ul. św. Andrzeja, a także ul. Kolejową. Zazwyczaj ustawione w ośmiu miejscach urządzenia działają bez zarzuty. Jak mówi komendant straży miejskiej, Gustaw Dobosz, oczywiście zdarzają się sytuacje, kiedy parkometr zablokuje się lub nie wydaje biletu.

- Na każdym parkometrze na terenie naszego miasta znajduje się informacja z numerami kontaktowymi do komendy straży miejskiej – informuje komendant. - W przypadku, kiedy nasi mieszkańcy zauważą nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzenia lub opóźnienia, prosimy o kontakt z nami, czy to telefoniczny lub osobisty. Każda informacja zostanie zweryfikowana i w razie potrzeby usterka zostanie naprawiona – wyjaśnia i zachęca do kontaktu Gustaw Dobosz.

Dziesięć minut spóźnienia

W połowie lipca do komendy Straży Miejskiej w Środzie Śląskiej wpłynęła skarga od kierowcy. Jego zdaniem jeden z parkometrów był opóźniony o 10 minut. Zdaniem mężczyzny po uiszczeniu opłaty za godzinę czasu, na bilecie uwzględnionych zostało jedynie 50 minut parkowania.

- Następnego dnia skontrowaliśmy wszystkie parkometry na terenie naszego miasta. Jeden z nich miał trzy minuty opóźnienia. Jednak w ciągu sześciu lat funkcjonowania urządzeń, na żadnym z nich czas opóźnienia nie przekraczał dwóch lub maksymalnie trzech minut. Wszystkie parkometry są przez nas na bieżąco kontrolowane – mówi Gustaw Dobosz.

Jak podkreśla komendant, w stosunku do osób, które przekroczyły czas o około 10 minut nie podejmowano żadnych kroków. To wynik marginesu, na jaki mogą liczyć kierowcy.

Jak działa parkometr?

Być może brakujące 10 minut na bilecie kierowcy, to kwestia opłat, a nie opóźnienia parkometru. Jak podkreślają strażnicy, ponieważ pół godziny parkowania kosztuje 50gr, wśród kierowców utarło się mylne przekonanie, że przy jednorazowym zakupie godzinnego biletu należy wpłacić złotówkę. Tymczasem godzina parkowania, to kwota 1,20zł.

- Jeśli kierowca jednorazowo wpłaca złotówkę wówczas parkometr wydaje mu bilet na 50 minut parkowania. Nie godzinę – wyjaśnia strażnik miejski. - Ponadto strefa jest płatna w godzinach od 8 do 15. Jeśli kierowca zakupi bilet godzinny tuż przed godziną 15, niewykorzystana kwota zostaje przesunięta na następny dzień roboczy – wyjaśnia Gustaw Dobosz.

(isz), Fot. isz