UFF JAK GORĄCO! DZISIEJSZY POMIAR CZYTELNIKA

Przed chwilą otrzymaliśmy zdjęcie od mieszkańca Ciechowa. - Witam. Pomiar z Ciechowa na godzinę 16.30. Foto od JACO. Dzięki pozdrawiam :) - napisał.

Czy to jest Waszym zdaniem do tej pory najcieplejszy dzień tego lata? Może macie swoje zdjęcia przedstawiające podobne pomiary? Przesyłajcie! Nasz adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Lato jeszcze się nie kończy... Kto wie, jakie jeszcze temperatury wskażą urządzenia pomiarowe?

(red)