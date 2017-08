DWA DNI I CZTERY WYPADKI NA A4. STRATY PONAD 150 TYS.

W ciągu dwóch dni weekendu na autostradzie A4 doszło do czterech wypadków. W zdarzeniach udział wzięło łącznie 12 aut. Straty wstępnie oszacowano na ponad 150 tys.

Kolizja pięciu aut

Do pierwszych zdarzeń doszło na wysokości miejscowości Kostomłoty około godziny 23. Na 127km autostrady A4 doszło do kolizji pięciu samochodów osobowych. Z informacji przekazanych do Stanowiska Kierowania KP PSP w Środzie Śląskiej wynikało, że w zdarzeniu udział brały cztery pojazdy. Po przyjeździe trzech zastępów straży pożarnej ustalono jednak, że na prawym pasie autostrady w kierunku na Zgorzelec znajduje się pięć aut biorących udział w kolizji.

- Wszystkie osoby opuściły pojazdy samodzielnie. Jedna z kobiet uskarżała się na ból w klatce piersiowej – informuje Dariusz Domaradzki, oficer prasowy KP PSP w Środzie Śl. - Nasze działania polegały na zabezpieczeniu i oświetleniu miejsca zdarzenia, udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy osobie poszkodowanej, a także na odłączeniu akumulatorów w uszkodzonych pojazdach – wyjaśnia strażak.

Na miejscu działania prowadziły zastępy: JRG Środa Śląska, JRG Kąty Wrocławskie i OSP Kostomłoty. Obecny był również zarządca drogi, który zajął się sorpcją płynów eksploatacyjnych z jezdni.

W wyniku kolizji straty oszacowano wstępnie na 100tys. złotych. Uszkodzeniu uległ m.in.: tył BMW, przód toyoty, przód, lewy bok i tył BMW, a także przód i prawy bok opla.

Kolizja dwóch aut

Kilkadziesiąt minut później, w odległości pół kilometra od miejsca poprzedniej kolizji, na 126,5km (na wysokości Kostomłotów) na pasie w kierunku na Zgorzelec doszło do kolizji dwóch pojazdów.

- Nasze działania w tym przypadku polegały na zabezpieczeniu i oświetleniu miejsca zdarzenia, jak również na odłączeniu akumulatorów w uszkodzonych pojazdach – wyjaśnia Dariusz Domaradzki.

W działaniach brała udział jednostka OSP Kostomłoty. W wyniku zdarzenia uszkodzeniu uległ tył renault i przód BMW.

Kolizja w sobotę

Następnego dnia, w sobotę (29 lipca) na A4 doszło do kolejnych dwóch wypadków z udziałem samochodów osobowych.

Do pierwszego z nich doszło na 118,4km A4 (na wysokości miejscowości Pichorowice). W chwili przyjazdu na miejsce zdarzenia zastępów OSP Ujazd Górny i OSP Ujazd Dolny oba pojazdy biorące udział w zdarzeniu znajdowały się na pasie w kierunku na Wrocław.

- Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, chwilowym wstrzymaniu ruchu na drodze, jak również na udzieleniu pomocy przy usuwaniu pojazdów z drogi – wyjaśnia Dariusz Domaradzki.

W wyniku kolizji uszkodzeniu uległ tył skody i przód peugeota. Straty oszacowano na 15 tys. złotych.

Poszkodowana kobieta

W tym samym czasie kilometr dalej, jak już informowaliśmy na naszym portalu, doszło do kolejnej kolizji z udziałem trzech pojazdów. W zdarzeniu poszkodowana została 28-letnia kobieta uskarżająca się na ból w odcinku szyjnym kręgosłupa. Kobieta została przetransportowana do szpitala.

Jak informują strażacy w wyniku kolizji uszkodzeniu uległ przód pojazdu marki dacia, tył toyoty, a także tył fiata. Straty oszacowano wstępnie na 30 tys. złotych. Szerzej o zdarzeniu tutaj.

(isz), Fot. OSP Ujazd Górny