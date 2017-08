BĘDZIE UPALNIE JESZCZE PRZEZ KILKA DNI

Według prognozy IMGW, do 5 sierpnia br. na terenie większości kraju występować będą upały (do 37 st. C na południu). Warto wiedzieć, jak postępować, by nie narazić się na udar czy inne zagrożenia, gdy żar leje się z nieba.

Upał to stan pogody, gdy temperatura powietrza przy powierzchni ziemi przekracza 30 st. C. W ciągu dnia, najwyższa temperatura występuje pomiędzy godziną 15 a 18,

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa opracowało poradnik informacyjny na temat upału jego skutków oraz środków ochrony z którym warto się zapoznać.

Jak upał wpływa na ludzki organizm:

PORADNIK INFORMACYJNY:

http://ww.powiat-sredzki.pl/system/obj/3804_upal-poradnik.pdf

REKOMENDACJE DLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

http://ww.powiat-sredzki.pl/system/obj/3805_RCB_-_Zalecenia_dla_administracji_-_upal_31_sierpnia.pdf

(rfp)