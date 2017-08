MA BYĆ BEZPIECZNIEJ NA DRODZE KOŁO PROSZKOWA

Dziś zakończone zostaną prace remontowe prowadzone przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu na łuku drogi w okolicy skrzyżowania na Proszków. Przeprowadzone prace mają na celu poprawę bezpieczeństwa na tym odcinku drogi.

Od soboty trwają prace remontowe na groźnym odcinku drogi w miejscowości Proszków. Prace polegające na uszorstnieniu nawierzchni jezdni na łuku poziomym poprzez wykonanie cienkowarstwowej nawierzchni żywicznej prowadzone są od kilku dni na 61.2 km DK 94 (na wysokości miejscowości Proszków) na odcinku drogi o długości 0,2km. Wykonywane prace mają na celu poprawę bezpieczeństwa na drodze.

- Prace trwają od soboty i dziś zostaną zakończone – dowiedzieliśmy się w GDDKiA w Środzie Śląskiej.

Jak podkreślają pracownicy, jeśli pogoda na to pozwoli, w dniu jutrzejszym na jezdni namalowane zostaną oznakowania poziome i do czwartku droga zostanie w pełni oddana do użytku.

W tej chwili na 61km drogi 94 występują utrudnienia, a ruchem na remontowanym odcinku kierują pracownicy. Na drodze obowiązuje ograniczenie do 40km/h.

Pamiętajmy o ograniczeniu prędkości

Jak podkreślał w czerwcu, Dariusz Łopuszyński, doradca burmistrza Środy Śląskiej ds. projektów kluczowych w obszarze bezpieczeństwa publicznego, dla poprawy bezpieczeństwa równie ważne jest przestrzeganie przez kierowców obowiązujących na drodze ograniczeń prędkości.

- Oczywiście nic nie zastąpi zdrowego rozsądku kierujących. Na tym odcinku średzki obwód drogowy i miejscowa policja zrobili wszystko w kwestii oznaczenia niebezpiecznego fragmentu drogi. Mam nadzieję, że poprawa przyczepności pomoże tym kierowcom, których specyficzny układ łuku drogi oraz mało przyczepna do tej pory nawierzchnia potrafiły zaskoczyć. Do tej pory pojazdy zbyt łatwo wpadają tam w poślizg. Badania, które przeprowadziliśmy w dniach 27.02 – 06.03.2017r. wykazały, że na feralnym odcinku drogi większość kierowców nie stosuje się do obowiązującego tam ograniczenia prędkości do 60 km/h. Z analizy wynika, że 60% kierowców pokonało ten odcinek z prędkością powyżej 70 km/h – dodaje Dariusz Łopuszyński.

(isz), Fot. W. Kalita