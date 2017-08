TRWAJĄ NABORY NA PROJEKTY BADAWCZO-ROZWOJOWE

Jeszcze do 28 sierpnia można składać wnioski w Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej na projekty badawczo-rozwojowe oraz tworzenie i rozwój infrastruktury B+R.

O dotacje mogą ubiegać się przedsiębiorcy realizujący projekty samodzielnie lub we współpracy, tj. konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi lub podmiotami leczniczymi, z IOB, w tym organizacjami pozarządowymi. o środki mogą ubiegać się nie tylko MŚP ale i duże przedsiębiorstwa. O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorcy z całego obszaru Dolnego Śląska.

Alokacja i poziom dofinansowania

Do 28 sierpnia tego roku w Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej można składać wnioski na dofinansowanie projektów związanych z działalnością B+R w ramach dwóch schematów w działaniu 1.2 - Innowacyjne przedsiębiorstwa:

Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R. Przewidziana alokacja na ten konkurs to prawie 84,5 mln zł. Wsparcie mogą otrzymać projekty dotyczące badań przemysłowych, eksperymentalnych prac rozwojowych. O dofinansowanie prac B+R występować mogą zarówno przedsiębiorcy z sektora MŚP jak i duże podmioty oraz konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, IOB.

Od wielkości przedsiębiorstwa oraz rodzaju i zakresu badań uzależniony jest poziom dotacji, o który przedsiębiorcy mogą wnioskować na etapie składania aplikacji. Maksymalny poziom dofinansowania dla badań przemysłowych w zależności od wielkości przedsiębiorstwa wynosi od 65-80 % kosztów kwalifikowanych, a w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych 40-60 %. Maksymalna wartość projektów nie może przekroczyć 5 mln PLN.

Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw.

Wsparcie mogą otrzymać projekty obejmujące tworzenie i rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego przedsiębiorstw. Alokacja dla tego konkursu to prawie 36,9 mln zł. Poziom dofinansowania dla MŚP 35-45% wydatków kwalifikujących się do wsparcia, natomiast dla dużych przedsiębiorstw do 25% wydatków kwalifikowanych. Maksymalna wartość projektu nie może przekraczać 25 mln zł.



W tym konkursie dofinansowanie mogą otrzymać wszelkie inwestycje w badania, aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę powinny prowadzić do tworzenia innowacyjnych produktów, procesów i usług. Inwestycje mogą być uzupełnione o działania związane z rozwojem umiejętności kadr przedsiębiorstwa z zakresu wykorzystania nowej aparatury badawczej. Preferowane będą projekty które doprowadzą m.in. do stworzenia etatów badawczych, projekty realizowane w ramach konsorcjum przedsiębiorstwa i jednostki naukowej lub w ramach partnerstwa przedsiębiorstw.

Aby skorzystać z dotacji należy złożyć wniosek w Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej za pośrednictwem aplikacji w terminie do 28 sierpnia br.

Więcej informacji można uzyskać w Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej pod tel. 71 776 58 12; 71 776 58 13 //Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; www.dip.dolnyslask.pl

(um)