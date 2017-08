NA MINUTĘ ZABLOKOWALI PRZEJAZD NA LEGNICKIEJ

Dokładnie 73 lata temu, 1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17 wybuchło Powstanie Warszawskie. W 73 rocznicę wydarzenia, czterech mieszkańców gminy wraz z pociechami, oddało w szczególny sposób hołd powstańcom.

Równo o godzinie 17 w całym kraju, aby oddać hołd bohaterom Powstania Warszawskiego uruchomiono na minutę syreny alarmowe. W szczególny sposób rocznicę wybuchu powstania uczcili mieszkańcy naszej gminy wraz ze swoimi pociechami. Marcin Luft, Piotr Namyślak, Andrzej Namyślak, a także Sławek Wilczyński na minutę, podczas trwania sygnału syreny alarmowej wstrzymali ruch na ulicy Legnickiej w Środzie Ślaskiej rozkładając w tym celu flagę Polski. Wsparciem służyły im ich pociechy - Filip, Lenka i Maja Namyślak pomagając przy niesieniu flagi.

- Na początku mieliśmy stanąć na poboczu i w ten sposób pokazać wszystkim, że pamiętamy i nigdy nie zapomnimy o naszych powstańcach. Później wpadliśmy na pomysł, żeby wszyscy przystanęli na jedną minutę, by w ten sposób uczcić pamięć bohaterów. Nie była to forma ani strajku, czy protestu. Chcieliśmy, by w ten sposób mieszkańcy oddali Cześć i Chwałę Bohaterom – mówi Piotr Namyślak. - Dlatego, aby zatrzymać na chwilę ruch samochodowy na drodze, weszliśmy na pasy. W oddali widzieliśmy parę osób i kierowców, którzy zatrzymali się – dodaje jeden z inicjatorów akcji.

Jednak jak mówią panowie, przy okazji minutowej akcji mającej na celu uczczenie pamięci bohaterów, wspomnieć trzeba również o nieprzyjemnych sytuacjach, kiedy niecierpliwi kierowcy wjeżdżali w mężczyzn lub przejeżdżali pod flagą.

- Niektórzy kierowcy mieli do nas pretensje – mówią. - Może nie pamiętają o dzisiejszej rocznicy? – zastanawiają się inicjatorzy.

(isz), Fot. isz