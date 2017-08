KUBA KACPRZAK: 60 WALK I 60 MARATONÓW W 60 DNI!

Wczoraj do Środy Śląskiej zawitał niecodzienny i wyjątkowy gość. Kuba Kacprzak, którego akcją „Walka Życia” żyje cała Polska, stoczył w naszym mieście walkę bokserską z Tarielem Zandukeli.

Przedwczoraj Wrocław i walka z Mateuszem Masternakiem, wczoraj Środa Śląska i walka z Tarielem Zandukeli. Dziś na drodze młodego studenta AWF z Radomska Prochownice. Mowa o Kubie Kacprzaku, który 26 czerwca wyruszył z rodzinnego Radomska, by w 60 dni obiec Polskę. Pomysł, jak sam mówi, zrodził się już rok temu w lipcu.

- Wiedziałem, że obiegnę Polskę. Kilka miesięcy później, w październiku mój kolega z pracy Rafał Garbaciak przeszedł rozległy udar mózgu, na skutek którego miał sparaliżowaną prawą stronę ciała i aparat mowy. Było bardzo ciężko – opowiada Kuba. - Wiedziałem, że jeśli coś zorganizuję, to zrobię dla Rafała, by pomóc jemu i jego rodzinie. Kiedy znasz osobę, którą dotknęła tragedia, kiedy widzisz, że życie całej rodziny wywraca się do góry nogami i masz świadomość, że możesz pomóc w naprawieniu tego, pomóc w powrocie do zdrowia, to to jest największa motywacja. Jeśli miałbym robić to tylko dla siebie, po pierwszym tygodniu zakończyłbym bieg. Siły nie biorą się znikąd, musi być motywacja i cel, który motywuje – mówi.

Codzienny bieg i walka

Codziennie mężczyzna nie tylko pokonuje kilometry ciągnąc wózek ważący blisko 35 kg, ale bierze również udział w walce bokserskiej. Jak mówi, zawsze stara się podnosić sobie poprzeczki, by zrobić coś, czego nie robił nikt wcześniej.

- Boks jest moją największą pasją w moim życiu, dlatego chciałem połączyć bieg z boksowaniem. Jest to coś, co wzbudza dużo większe zainteresowanie. Polskę wielokrotnie już obiegano, natomiast element walki jest tym, co szczególnie angażuje środowisko sportowe – mówi po skończonej walce Kuba. - Kluby, z którymi kontaktuję się, chcą się pokazać z jak najlepszej strony. Pokazujemy, że boks to nie tylko bijatyka, ale również kształtowanie charakteru, że środowisko potrafi się zjednoczyć, by zdziałać coś dobrego – dodaje.

Po stoczonej walce można odnieść wrażenie, że pojedynek na ringu, choć określany przez obu zawodników walką na luzie, to dla młodego biegacza ogromny wysiłek. Tymczasem, jak mówi Kuba, to codzienna forma odprężenia się. Podczas sześciu dwuminutowych rund zarówno tariel, jak i Kuba pokazali pełne zaangażowanie i serce zostawione na ringu.

- Walka na koniec nie jest obciążeniem, ale wypoczynkiem. Po jednostajnym marszobiegu przez cały dzień, moment kiedy można wejść na ring i oczyścić się z emocji, rozruszać wszystkie mięśnie zmęczone jednostajnym ruchem, to jest dla mnie forma rozruszania się i oczyszczenia psychicznego – mówi Kuba. - Bo przez cały czas mam w głowie to, że trzeba załatwić nocleg, walkę na kolejny dzień. I wejście na ring sprawia, że głowa jest czysta i można się odstresować. Wbrew pozorom, po stoczonej walce, mimo że jestem zdyszany, wychodzę bardziej wypoczęty - dodaje.

Pomoc z zewnątrz

Jak podkreśla Kuba codziennie, od początku akcji spotyka się z ogromną sympatią ludzi i chęcią niesienia pomocy.

- Wszędzie spotykam bardzo duże zaangażowanie ze strony ludzi, z którymi mam styczność. Przez cały czas czuję wsparcie. Podziękowania należą się też dla Tariela za prawdziwą lekcję boksu oraz dla jego bliskich za gościnne przyjęcie w Środzie Śląskiej – opowiada.

Duże podziękowania za wsparcie Kuby na terenie naszej gminy należą się również hotelowi „Pod Winną Górą”, który zapewnił Kubie nocleg i pizzerii AlLago za pyszny poczęstunek.

To już kolejna akcja Kuby

Przygoda z wędrowaniem zaczęła się w 2014 roku, kiedy Kuba postanowił w nietypowy sposób spędzić swoje wakacje.

- Spakowałem plecak, powiesiłem na nim kartkę „Nad morze” i z mojego rodzinnego miasta Radomska wyruszyłem na północ do Gdańska. Szedłem przez 10 dni, pokonałem 450 km. Potem padły głosy z mojego otoczenia, że mogłem to połączyć ze zbiórką na cel charytatywny – mówi Kuba. - Rok później pojawiły się pierwsze próby. Połączyłem siły ze stowarzyszeniem Koniczynka, które działa w moim mieście i opiekuje się osobami niepełnoprawnymi. Pobiegłem w Bieszczady. To była pierwsza próba. Pół roku później, na przełomie stycznia i lutego zeszłego roku pojawiła się akcja „Z Buta na Rysy”, kiedy w warunkach zimowych założyłem sobie pokonanie trasy Gdańsk - Rysy, również z wejściem na szczyt w warunkach zimowych – dodaje.

Zbiórka dla Rafała

Akcja „Walka Życia” zakończy się 26 sierpnia w Gdańsku. Jak podkreśla w rozmowie Kuba, najważniejszym celem akcji jest zbiórka środków na leczenie jego kolegi Rafała Garbaciaka. Celem jest 50 tysięcy złotych. Taka kwota wystarczy na pięć miesięcy rehabilitacji Rafała.

Na pytanie, czego mu życzyć na kolejne dni wędrówki, odpowiada krótko – chłodu.

I tego Kubie życzymy trzymając kciuki za powodzenie akcji.

Walkę Kuby można śledzić na stronie https://www.facebook.com/walkazycia60/

Wpłaty można dokonywać https://pomagamy.im/walkazycia

Iza Szczygieł, Fot. isz

