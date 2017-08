MIESZKANKA: NIE MOGĘ ZŁOŻYĆ WNIOSKU NA ŚWIADCZENIA 500+

Jak informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej już od wczoraj można składać wnioski o świadczenia realizowane w ramach programu Rodzina 500 plus. Tymczasem w tej sprawie skontaktowało się z nami kilka mieszkanek naszej gminy.

Złożone w roku ubiegłym wnioski o wypłaty świadczeń w ramach programu Rodzina 500+ będą realizowane do końca września tego roku. Aby świadczenie było kontynuowane, koniecznym jest złożenie kolejnego wniosku z załącznikami. Jak informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej już od wczoraj, 1 sierpnia, świadczeniobiorcy mogą składać nowe wnioski. Tymczasem, jak mówią mieszkanki naszej gminy, nie ma stosownych druków.

- Byłam już dwa razy w naszym GOPS. Choć mówi się, że wnioski można składać od 1 sierpnia, to jednak nadal nie ma druków – mówi poirytowana kobieta. - Po co robić takie zamieszanie? - pyta.

W podobnym tonie wypowiada się kilka innych kobiet, które chciały już wczoraj pobrać druki i póki nie ma kolejek, złożyć wypełnione wnioski.

- Tak się nie robi – mówi druga. - Po co takie zawracanie głowy. Skoro podana jest data 1 sierpnia, wnioski powinny być już gotowe – dodaje.

Druki dostępne pod koniec tygodnia

Jak poinformowano nas w GOPS w Środzie Śląskiej, już do końca tygodnia druki wniosków powinny dotrzeć do naszego miasta. Jak się okazuje problem z brakiem druków występuje w całym kraju.

- Mamy zapewnienie z drukarni, do której jako jedna z pierwszych jednostek złożyliśmy zamówienie na druki, że do końca tygodnia zostaną do nas dostarczone – słyszymy w średzkim GOPS.

Jak usłyszeliśmy podczas rozmowy, obecny druk wniosku, jaki znaleźć można na stronie ministerstwa, to aż 15 stron wraz załącznikami. W drukarni trwają prace mające na celu zmniejszenie objętości druków, by wnioski były dla świadczeniobiorców bardziej czytelne. Zmiany w drukach obowiązują od 1 sierpnia, jednak dopiero 31 lipca zmiany zostały zaakceptowane przez prezydenta.

Wnioski internetowe

Jak dowiadujemy się w GOPS w Środzie Śląskiej, pracownicy stale monitorują sytuację i wysyłkę druków. Jeśli jednak świadczeniobiorcom zależy na szybkim terminie złożenia wniosku niezbędny druk można wydrukować na stronie ministerstwa, bądź podejść do GOPS, gdzie pracownicy taki wniosek wydrukują. Jednak na razie jest to piętnaście stron.

- Wniosek on-line można złożyć poprzez 4 kanały: bankowość elektroniczną, PUE ZUS, czyli przez platformę usług elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, portal informacyjno- usługowy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej [email protected] oraz ePUAP- elektroniczną platformę usług administracji publicznej – wyjaśnia Joanna Sadowska, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Środzie Śląskiej.

(isz), Fot. mpr