BUDOWA CENTRUM XEOS OFICJALNIE ROZPOCZĘTA

Prace związane z budową centrum serwisowania i naprawy silników lotniczych XEOS na terenie gminy Środa Śląska ruszają w pierwszym tygodniu sierpnia. Odbyła się już wewnętrzna uroczystość wbicia pierwszej łopaty.

Pozwolenie na budowę wydane 30 czerwca 2017 r. przez starostę średzkiego stanowiło ostatni etap procesu formalnego, związanego z kompletowaniem przez inwestora dokumentacji niezbędnej do powstania centrum XEOS. Wcześniej burmistrz Środy Śląskiej wydał dla inwestycji pozytywną decyzję środowiskową.

- Pozwolenie na budowę wydane przez starostę, to ostatni element procesu formalnego, związanego z kompletowaniem dokumentacji pod budowę naszego centrum. Teraz możemy rozpocząć najbardziej przez nas wyczekiwany etap: budowy zakładu. Docelowo zakład XEOS będzie stanowił światowej klasy centrum innowacji i nowoczesnych technologii branży lotniczej, w którym zatrudnienie znajdzie 600 pracowników z całej Polski. W trosce o środowisko naturalne zastosujemy najnowocześniejsze rozwiązania i technologie. XEOS to inwestycja wyczekiwanie nie tylko przez nas, ale i jak wynika z niezależnych badań opinii publicznej przeprowadzonych w lutym br. przez instytut badawczy TNS Kantar – również przez znakomitą większość lokalnej społeczności, która w ponad 80% jest bardzo pozytywnie nastawiona do naszego projektu - mówi Thomas Böttger, Dyrektor Zarządzający XEOS.

22 lipca na terenie inwestycji w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej odbyła się uroczystość wbicia pierwszej łopaty, symbolicznie inaugurująca prace budowlane. Wydarzenie miało charakter wewnętrzny, tylko z udziałem pracowników firmy.

- Na terenie, na którym już wkrótce powstanie centrum XEOS, dokonaliśmy symbolicznego wbicia pierwszej łopaty. To wewnętrzna inauguracja prac budowlanych i jednocześnie sygnał dla nas, żeby zakasać rękawy i przygotować się do ciężkiej, ale jak jesteśmy przekonani, owocnej pracy. Cieszymy się, że mogliśmy ten czas spędzić z naszymi pracownikami i ich rodzinami. Teraz z niecierpliwością czekamy na uroczystość wmurowania kamienia węgielnego, którą będziemy mogli spędzić w szerszym i bardziej oficjalnym gronie - komentuje Stefan Schmuck, Dyrektor Operacyjny XEOS.

Jak informuje biuro prasowe XEOS 1 sierpnia podpisano kontrakt z Generalnym Wykonawcą, firmą Budimex.

- Po kilku miesiącach przygotowań do realizacji inwestycji w ramach procedury przetargowej podpisaliśmy wczoraj umowę na budowę Centrum Obsługi, Naprawy i Remontów Silników Lotniczych zlokalizowanego w Środzie Śląskiej. W ramach inwestycji polegającej na budowie nowoczesnego kompleksu przemysłowego o powierzchni ponad 26 000 m2 powierzchni użytkowej wykonamy m.in. budynek główny zawierający specjalistyczne urządzenia do diagnostyki i naprawy silników, a także budynek biurowy i towarzyszące budynki techniczne. Ponadto wykonamy ok. 35 000 m2 nawierzchni drogowych i miejsc postojowych. Projekt planujemy zrealizować w niespełna 15 miesięcy. Jest to dla nas wyróżnienie i motywacja, że zostaliśmy wybrani przez Inwestora na Generalnego Wykonawcę tak nowoczesnej i pierwszej tego rodzaju w Polsce inwestycji, która będzie realizowana z zastosowaniem technologii BIM. Jednocześnie jest to projekt, który umożliwi nam dalszy rozwój naszych kompetencji i doświadczenia w realizacji zaawansowanych technologicznie inwestycji budowlanych i wzmocni naszą pozycję w sektorze budownictwa obiektów przemysłowych - komentuje Krzysztof Krzyżanowski, Dyrektor Biura Handlowego BUDIMEX.

Zakład XEOS w dwóch etapach

Budowa kompleksu w Środzie Śląskiej będzie odbywała się dwuetapowo. Planowany termin zakończenia pierwszego etapu i rozpoczęcia pracy centrum XEOS, to pierwszy kwartał 2019 roku. Do tego czasu powstaną główne budynki techniczno-operacyjne oraz biurowe. W drugim etapie powstanie nowoczesna, wyposażona w najnowsze technologie, specjalistyczna komora do testowania silników samolotowych.

Uroczystość Wbicia Pierwszej Łopaty

Od lewej: Mike Ward, Florian Huebener – Dyrektorzy Budowy, Stefan Schmuck, Tomas Boettger – Zarząd XEOS

Podpisanie kontraktu z Budimexem

Od lewej: Thomas Boettger, Dyrektor Zarządzający XEOS, Krzysztof Krzyżanowski, Dyrektor Biura Handlowego BUDIMEX