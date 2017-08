MIESZKAŃCY FIOŁKOWEJ SĄ ZADOWOLENI. DLACZEGO?

Przede wszystkim mieszkańcy ulicy Fiołkowej za pośrednictwem Rolanda, chcieliby podziękować panu Burmistrzowi, który zainteresował się opisaną sprawą i zorganizował spotkanie mieszkańców

z przedstawicielami firmy będącej głównym wykonawcą robót. Jak widać problemy mieszkańców nie są zostawiane im samym.

Trudno opisać wszystkie poruszane kwestie, jednak najważniejsze, że podczas ponad 1,5 h spotkania i zapoznaniu się z argumentami obu stron, firma VOLT-TIM Rudnicki Dariusz z Trzebnicy zobowiązała się do przywrócenia stanu nawierzchni na odcinku drogi Fiołkowej, który przed pracami był utwardzony tłuczniem.

Kierownik firmy dodatkowo obiecał poprawić kolejny fragment ulicy Fiołkowej, który do tej pory był drogą polną. Dzięki czemu obecni i przyszli inwestorzy będą mogli dojeżdżać do swoich posesji, co było do tej pory sporym wyzwaniem szczególnie po opadach.

Dzięki takiemu podejściu do problemów mieszkańców, firma VOLT-TIM wykazała się dużym zrozumieniem i profesjonalizmem. Wszystkie prace zostały już wykonane za co dziękujemy.

Panu Burmistrzowi dziękujemy również za podjęcie decyzji w sprawie przygotowania projektu oświetlenia oraz drogi i chodnika z kostki brukowej na dalszym odcinku ul. Fiołkowej, a Rolandowi za opisanie całej sprawy.

Zadowoleni mieszkańcy Fiołkowej