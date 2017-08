PARTNERSKA WIZYTA DELEGACJI Z NIEMIEC W MALCZYCACH

Przedstawiciele gminy Großharthau, w miniony piątek, odwiedzili zaprzyjaźnioną gminę Malczyce. Niemiecka delegacja została zaproszona w ramach rewizyty przez wójta, Piotra Frankowskiego.

- Pierwsze spotkanie z zaprzyjaźnioną listownie gminą odbyło się pod koniec lutego br. Wtedy wójt gminy Malczyce odpowiedział na zaproszenie burmistrza Großharthau, Jensa Krauße - informują pracownicy UG Malczyce. - Niemiecka delegacja w ilości 5 osób spędziła cały dzień w naszej gminie. Oprócz przeprowadzonych rozmów odnośnie nawiązania stałej partnerskiej współpracy między samorządami, sąsiedzi zza Odry zostali oprowadzeni po Malczycach jak i sołectwach gminy. Odwiedzili tego dnia m.in. Stocznie "Malbo", Izbę Muzealną, Cerkiew, szkołę podstawową i halę sportowo-widowiskową, zapoznali się też z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych gminy Malczyce. Zobaczyli remizę strażacką OSP Malczyce i nowy wóz bojowy, wyrażając tym samym ogromną chęć współpracy na linii OSP - podsumowują wizytę urzędnicy.

Przypomnijmy. Großharthau leży ok. 80 km od polsko-niemieckiej granicy w Zgorzelcu. To niewielka, bardzo urokliwa gmina licząca ponad 3 tys. mieszkańców. Gęstością zaludnienia i powierzchnią jest porównywalna do gminy Malczyce. Dlatego też w przyszłości współpraca między samorządami jest możliwa m.in. na takich płaszczyznach jak szkoła, OSP, czy przy wspólnej realizacji partnerskich projektów.

(rol/gmal) fot. ug