JESZCZE WIĘCEJ PLACÓW ZABAW. GMINA MIĘKINIA LIDEREM

Jak się okazuje gmina Miękinia jest liderem w Krainie Łęgów Odrzańskich. Nowe place zabaw w ośmiu nadodrzańskich miejscowościach gminy i pierwsze miejsce na liście rankingowej z najwyższą liczbą punktów...

- To efekt starań gminy Miękinia o pozyskanie dofinansowania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - informuje UG Miękinia.



Z pozyskanych środków w wysokości blisko 200 tys. zł doposażone zostaną place zbaw w Brzezinie, Czernej, Głosce, Gosławicach, Księginicach, Lenartowicach, Lubiatowie i Prężycach.



- Miejsca rekreacji w miejscowościach położnych na Szlaku Odry lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie na terenie gminy Miękinia, zostaną wzbogacone nie tylko o nowe urządzenia, ale także nasadzenia rodzimych tradycyjnych drzew i krzewów, w tym przede wszystkim jabłoni, charakterystycznych dla gminy Miękinia słynącej na Dolnym Śląsku z sadów i przetwórstwa owoców - czytamy m.in. w gminnej informacji.



Zdaniem pracowników gminy jest to kolejny krok do poszerzenia oferty turystycznej i rekreacyjnej na Szlaku Odry, szczególnie dla rodzin z małymi dziećmi, a powstała infrastruktura służyć będzie nie tylko mieszkańcom gminy.

Wartość projektu oszacowano na kwotę prawie 315 tys. zł, realizacja nastąpi w przyszłym roku.

(rol/gm) fot. ug