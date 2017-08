W ŚRODZIE ŚL. ZEBRANO BLISKO 14 LITRÓW KRWI

We wtorek po raz kolejny w Środzie Śląskiej odbył się pobór krwi. Chętnych krwiodawców nie brakowało.

39 osób zgłosiło się we wtorek do Mobilnego Punktu Poboru Krwi, jaki zawitał do Środy Śląskiej. Krew w ciągu czterech godzin akcji oddało 31 krwiodawców. Łącznie zebrano blisko 14 litrów krwi.

W przyszłym miesiącu kolejna akcja Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zaplanowana jest na wtorek 5 września.

Przypominamy, że krew mogą oddać osoby, które:

- są zdrowe,

- mają co najmniej 18 lat, ale nie więcej niż 65,

- zjadły lekkie śniadanie,

- wypiły litr wody,

- mają przy sobie dokument tożsamości ze zdjęciem.

(isz), Fot. isz