PRACA NA PRODUKCJI W KOMORNIKACH K. ŚRODY ŚLĄSKIEJ

Obecnie poszukujemy kandydatów do pracy na produkcji w Komornikach k. Środy Śląskiej.

- Oferujemy atrakcyjne warunki zatrudnienia (wynagrodzenie plus wysokie premie oraz możliwość skorzystania z pakietu benefitów),

- Praca przy produkcji szyb samochodowych oraz w kontroli jakości gotowych wyrobów.

U nas wynagrodzenie zawsze na czas!

Więcej informacji pod nr telefonu: 602 332 939, 668 819 642 - od poniedziałku do piątku w godz. 9 – 17

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na ades e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.