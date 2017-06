DO SPRZEDANIA ELEKTRONICZNY MIŚ

Elektroniczny miś (e-miś) to przyjaciel małego dziecka. W główce e-misia ukryte jest urządzenie dźwiękowe, które emituje aż 5 rodzajów dźwięków. I to dzięki nim, dziecko przestaje się frustrować, marudzić czy też płakać. Co więcej – wrażenia dźwiękowe sprawiają, że maluch łatwo się uspokaja oraz zasypia. (A rodzice maja wolne ręce i mogą zająć się czymś innym). E-miś jest uszyty z atestowanych materiałów i nie powoduje alergii. Jak używać e-misia? Można go włożyć bezpośrednio do łóżeczka czy też wózka. Można też, przymocować e-misia do nosidełka lub fotelika samochodowego. A gdy e-miś się zabrudzi, należy odpiąć suwak i wyjąć urządzenie dźwiękowe z główki. I wyprać go w pralce.



