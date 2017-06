SPRZEDAM MIESZKANIE 70 m kw.

2 dudze pokoje (23m i 18m) łazienka 5m przedpokój 9,46m i kuchnia 13,27m, do tego piwnica, garaż i zagroda do kapitalnego remontu. Mieszkanie w budynku wielorodzinnym. Media: gaz z butli, woda, prąd, telefon, internet, kanalizacja. Mieszkanie po kapitalnym remoncie w 2010 r. nowe tynki, posadzki oraz wszystkie instalacje i media. Łazienka i kuchnia - kafelki, reszta panele. Ogrzewanie własne (piec CO na korytarzu + komórka przy piecu na drzewo)., wszystkie okna PCV. Mieszkanie bezczynszowe. 100 m do sklepu, 8 km do Środy Śląskiej, 30 km do Wrocławia. 3km do szkoły, przedszkola. Okolica cicha, spokojna, dookoła łąki, lasy. Do mieszkania dodaję działkę 30 arów - według planu zagospodarowania pod zabudowę. Budynek po wymianie dachu i rynien. Więcej info. pod tel. 509 802 493.