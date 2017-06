PRACOWNIK SERWISU SPRZĄTAJĄCEGO - zatrudnię do sprzątania w Błonie niedaleko Miękini

Oferujemy pracę od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 14:00. Lub od 8:00 do 15:00

Zakres prac: sprzątanie obiektu według harmonogramu pracy na obiekcje, sprzątanie pomieszczeń biurowych, toalet, pomieszczeń socjalnych, korytarzy.

Zachęcamy do kontakt również osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Kontakt:

CLAR SYSTEM

Tel: 660-567-125